Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на летальну допомогу для своєї армії.

Цю зброю РФ використовує у війні проти України.

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Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Снаряди та «шахеди»: що отримує РФ

За даними аналітиків, Пхеньян вже передав росіянам мільйони снарядів, а Тегеран постачає «шахеди».

«Північна Корея передала Росії 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив РФ безпілотники Shahed-136/131 і компоненти», - пишуть фахівці ISW.

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В Інституті вивчення війни зазначають, що за рахунок такої співпраці Іран та Північна Корея збагачуються та вирішують свої проблеми.

Співпраця Росії з Іраном і КНДР

Іранське інформагентство Mehr News Agency повідомило, що в жовтні 2024 року Іран запустить свої супутники «Ход-Ход» і «Косар» на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції.

Більше по темі Україна та інші приєдналися до санкцій ЄС проти Ірану Ще 11 країн доєднались до рішення Ради Європейського Союзу продовжити ще на рік санкції проти Ірану за постачання зброї Росії.

25 липня видання Bloomberg писало про зростання економіки КНДР завдяки поставкам зброї Росії.

Зазначається, що ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022 роком. До цього кілька років поспіль економіка країни падала.

Найбільше зросла важка та хімічна промисловість Північної Кореї - на 8,1% протягом 2023 року. Йдеться зокрема про виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію.

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Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства Північній Кореї в обмін на зброю допомогло КНДР стабілізувати ціни. Не виключено, що це також стимулювало внутрішнє виробництво в країні.