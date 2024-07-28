Об'єднання озброєних груп на півночі Малі, населеній переважно туарегами, заявили про знищення десятків солдатів ЗС Малі та російських найманців з ПВК «Вагнер» внаслідок сутички біля кордону з Алжиром.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.

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Малійські повстанці вбили десятки вагнерівців

«У соціальних мережах аматорські відеозаписи демонструють мертві тіла кількох білих чоловіків і малійських солдатів, розкиданих на землі поряд зі знищеними автомобілями», - йдеться у повідомленні.

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Заява повстанців з’явилася після того, як у п’ятницю ввечері малійська армія оприлюднила інформацію про те, що внаслідок атаки повстанців двоє солдатів були вбиті та 10 поранені. Також було виведено з ладу дві броньовані машини та два пікапи. ЗС Малі заявили, що їхні сили знищили близько 20 повстанців і кілька машин.

Речник коаліції повстанців Мохамед Ельмаулуд Рамадан повідомив про дводенні сутички на околиці села Тінзаватен. За його словами, повстанці «розгромили всю колону малійської армії та російських найманців».

Він зазначив, що «ворог зазнав величезних втрат у кількості життів і техніки, включаючи десятки вбитих і поранених». Також повідомив, що деякі «малійські солдати та найманці з групи Вагнера здалися бійцям туарегів».