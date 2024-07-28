Прикордонники не фіксують розгортання додаткових сил росіян поблизу кордону з Сумською областю.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

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За його словами, наразі не спостерігається розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумщини.

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«Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на даний момент ми не фіксуємо», - повідомив Демченко.

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Однак, в регіоні й надалі високий рівень обстрілів з російської території. Така ж небезпека зберігається для Чернігівщини.

«Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує й артилерію, і авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах», - зазначив Андрій Демченко.

За даними Генштабу, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність.

Армія РФ проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти зі своєї території та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

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Росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини

У суботу окупанти вдарили по центру Глухова у Сумській області.

Атакували місто з «градів».

Загинув підліток. 13 людей - постраждали.

Пошкоджені будинки та будівля навчального закладу

Від початку доби росіяни вже 17 разів обстріляли прикордоння області.

Під ударом опинилися шість громад - Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська та Великописарівська.

Війська РФ б'ють з артилерії, мінометів та застосовують FPV-дрони.