Сили оборони вдарили по нафтобазі «Польова» в Курській області Росії.

Це підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

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«Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі «Польова», що в Курській області рф. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога», - йдеться у повідомленні.

Завдання виконав спецпідрозділ «А» Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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У Курській області вночі горіла нафтобаза

За даними Генштабу, внаслідок атаки лунали потужні вибухи та виникла пожежа.

Ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Зазначається, що нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7 тисяч кубічних метрів. Росіяни використовують її, зокрема, й для забезпечення потреб своєї армії.