Ворожі сили завдали 573 удари по Запорізькому регіону за добу, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли Росією на Запоріжжі

Під комбіновані удари потрапили 10 населених пунктів: Приморське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Кам'янське, Біленьке та Левадне.

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5 авіаційних ударів завдали по Гуляйполю та Кам’янському.

Для атаки армія РФ застосувала 299 дронів різних типів і здійснила 5 обстрілів із РСЗВ та 264 з артилерії.

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ОВА отримала 8 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури та про одного постраждалого в Пологівському районі.

Останні обстріли Запоріжжя – що відомо

З 25 по 26 лпиня ворог обстріляв регіон 441 раз за добу.

Від 6 авіаційних ударів постраждали Мала Токмачка та Кам’янське.

Ворожі війська використали 235 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 185 із артилерії.

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