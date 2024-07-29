Ворожі сили завдали 573 удари по Запорізькому регіону за добу, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріли Росією на Запоріжжі
Під комбіновані удари потрапили 10 населених пунктів: Приморське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Кам'янське, Біленьке та Левадне.
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5 авіаційних ударів завдали по Гуляйполю та Кам’янському.
Для атаки армія РФ застосувала 299 дронів різних типів і здійснила 5 обстрілів із РСЗВ та 264 з артилерії.
ОВА отримала 8 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури та про одного постраждалого в Пологівському районі.
Останні обстріли Запоріжжя – що відомо
З 25 по 26 лпиня ворог обстріляв регіон 441 раз за добу.
Від 6 авіаційних ударів постраждали Мала Токмачка та Кам’янське.
Ворожі війська використали 235 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 185 із артилерії.
Росія обстріляла Запорізьку область понад 400 разів за добу
ОВА зафіксувала 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.