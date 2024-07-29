У ніч проти 29 липня безпілотники вдарили по електропідстанції в Томаровці Бєлгородської області РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА. Наліт дронів на електростанцію в Томаровці Як зазначається, атака відбулася після опівночі, і внаслідок ударів відбулося займання. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Згідно з даними ворожого міноборони, за цю ніч засоби ППО перехопили та знищили 19 дронів над Курською, 9 – над Білгородською, 3 – над Воронезькою, 5 – над Брянською та 3 – над Ленінградською областями. Advertisement

Також в АSTRА повідомляє про дроновий наліт на підстанцію в Глазунівці в Орловській області РФ. Місцевий губернатор зазначив, що російська ППО знешкодила два БпЛА, але внаслідок атаки пошкоджена підстанція. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Згодом український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі також опублікував наслідки ймовірного нальоту безпілотників на електропідстанцію в Бєлгородській області. Більше по темі Масштабна кібератака ГУР: атакували російський Центробанк - джерело Джерела Kyiv Post в українській розвідці повідомили, що ресурси Банку Росії працюють або зі значними перебоями, або взагалі недоступні.