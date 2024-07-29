У ніч проти 29 липня безпілотники вдарили по електропідстанції в Томаровці Бєлгородської області РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Наліт дронів на електростанцію в Томаровці

Як зазначається, атака відбулася після опівночі, і внаслідок ударів відбулося займання.

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Згідно з даними ворожого міноборони, за цю ніч засоби ППО перехопили та знищили 19 дронів над Курською, 9 – над Білгородською, 3 – над Воронезькою, 5 – над Брянською та 3 – над Ленінградською областями.

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Також в АSTRА повідомляє про дроновий наліт на підстанцію в Глазунівці в Орловській області РФ.

Місцевий губернатор зазначив, що російська ППО знешкодила два БпЛА, але внаслідок атаки пошкоджена підстанція. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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Згодом український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі також опублікував наслідки ймовірного нальоту безпілотників на електропідстанцію в Бєлгородській області.

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Дрони вдарили по електропідстанціях у Бєлгородської області РФ – що відомо

Нагадаємо, що в ніч проти 1 липня БпЛА атакували дві найбільші електропідстанції в Старому Осколі Бєлгородської області РФ.

Дрони, які атакували підстанцію, намагалися збити зі стрілецької зброї, але безрезультатно. Вибух у районі Незнамово в Старому Осколі, де розташовані підстанції, пролунав близько 2:00. Після цього місцеві мешканці чули ще кілька вибухів.

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Підстанція 750 кВ "Металургійна" потужністю 3650 МВт є найбільшою у Бєлгородській області та однією з найбільших у Європі. Потужність підстанції "Старий Оскол" удвічі менша – 1 930 МВт. Обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС, що забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем.

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