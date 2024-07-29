«У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням спроможностей берегових військ нашого Військово-морського флоту», – цитує Путіна агенція Франс Пресс (AFP).

Він мав на увазі ракети з радіусом дії від 300 до 3 400 миль, виробництво яких мало припинитися за угодою про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, яку США і СРСР підписали у 1987 році.

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Ця угода ще формально діяла після розпаду СРСР, коли Захід став вважати Росію меншою загрозою, але ракети Pershing залишалися на території Німеччини.

До 2019 року і Вашингтон, і Москва вже вийшли з цієї угоди, а в серпні того ж року Державний департамент США заявив: «Росія не повною мірою дотримувалася умов угоди і не ліквідувала свої крилаті ядерні ракети середньої дальності SSC-8 (9M729)… Росія, і тільки Росія відповідальна за крах угоди».

Цього місяця адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення почати розміщення ракет такого класу в Німеччині у 2026 році.

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Виступаючи на параді з нагоди «Дня ВМС» Росії в Санкт-Петербурзі, Путін заявив: «Вживатимемо дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій США, їхніх сателітів у Європі та в інших регіонах світу».

Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), у морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь військові кораблі Китаю, Алжиру та Індії. Представники 31 країни (серед них Азербайджан, Венесуела, В’єтнам, Куба, Лівія. М’янма, Сирія, Катар, ОАЕ, ПАР) відвідали святкові заходи у Санкт-Петербурзі, а також на російських військово-морських базах у Сирії та в Балтійському, Каспійському та Північному морях.

ISW також зазначив, що заступник міністра оборони РФ Александр Фомін і командувач ВМС Китаю Ху Чжунмін обговорили співробітництво між військово-морськими силами своїх країн.