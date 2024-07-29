У ніч проти 29 липня ППО України знищила 9 російських ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.
Нічний наліт дронів 29 липня – подробиці
Росія застосувала для чергового нальоту 10 дронів "Shahed-131/136", запускаючи їх із мису Чауда в Криму.
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Також ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини.
"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – пояснили у Повітряних силах.
Зазначається, що цілі збили в Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Нічні обстріли України – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 26 липня ППО України ліквідувала 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Для чергового нальоту Росія застосувала 22 ударних БпЛА "Shahed-131/136", запускаючи їх із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.
Росіяни вдарили по об'єктах енергетики у трьох областях
Ракету "Іскандер-М" для удару по Донеччині ворог запустив із Ростовської області в Росії.
Згідно з даними компанії Укренерго, тоді ворожі дрони завдали ударів по енергооб’єктах "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях, унаслідок чого на Житомирщині знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.