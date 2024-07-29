Зазначається, що цілі збили в Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – пояснили у Повітряних силах.

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Росія застосувала для чергового нальоту 10 дронів "Shahed-131/136", запускаючи їх із мису Чауда в Криму.

У ніч проти 29 липня ППО України знищила 9 російських ударних безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.

Нічні обстріли України – що відомо

Нагадаємо, що в ніч проти 26 липня ППО України ліквідувала 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Для чергового нальоту Росія застосувала 22 ударних БпЛА "Shahed-131/136", запускаючи їх із мису Чауда в Криму та Курську в РФ.

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Ракету "Іскандер-М" для удару по Донеччині ворог запустив із Ростовської області в Росії.

Згідно з даними компанії Укренерго, тоді ворожі дрони завдали ударів по енергооб’єктах "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях, унаслідок чого на Житомирщині знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.