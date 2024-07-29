Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН відновити розслідування щодо вбивства українських військовополонених в Оленівці в ніч із 28 на 29 липня 2022 року.

Розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці – що треба знати

За словами Лубінця, масове вбивство стало проявом слабкості росіян та їхнього страху перед "беззбройними українськими оборонцями".

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"На жаль, недостатня реакція міжнародних організацій та лідерів світу проявляє і їхню слабкість також", – наголосив омбудсмен.

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Він додав, що загиблі мали офіційний статус військовополонених та верифікацію від Міжнародного комітету Червоного Хреста. На них поширювалася дія Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі, який нібито був здійснений з використанням HIMARS.

Україна звернулася до ООН та МКЧХ як до гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі", яких утримували в Оленівці.

За його словами, чинні домовленості передбачали збереження життя та обмін. Обидві організації висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш 3 серпня 2022 року заявив, що організація готує групу експертів для розслідування, однак за п’ять місяців він розпустив місію через відсутні гарантії безпеки.

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Росія не надала доступу до Оленівки ні Україні, ні міжнародним організаціям.

Ще одним фактором, який, імовірно, може бути причиною розпуску місії, на думку Лубінця, є те, що з трьох осіб-іноземців, які входять до складу, кожен перебуває під впливом Росії.

Лубінець неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії ООН, але вони жодного разу не погодилися ознайомитися з матеріалами щодо вибуху в колонії.