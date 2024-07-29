Рейтинг прихильності до віцепрезидентки США Камали Гарріс зріс до 43%, несхвально її сприймають 42% американців, пише ABC News із посиланням на спільне опитування разом із Ipsos.

Камалу Гарріс підтримує половина опитаних американців

44% відсотки незалежних депутатів позитивно ставляться до Гарріс, у порівнянні з лише 28% минулого тижня.

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52% американців вважають, що вона має бути кандидатом від Демократичної партії, як показало опитування. Серед демократів цей показник зріс до 86%.

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Водночас 48% американців схвально сприймають кандидатуру Гарріс від Демократичної партії. Так само 39% схвально ставляться до кандидатури експрезидента США Дональда Трампа від Республіканської партії.

Ентузіазм щодо Гарріс як кандидатки від Демократичної партії найвищий серед демократів - 88%, а серед темноошкірих американців - 70%.

Камала Гарріс зібрала рекордну суму на президентську кампанію – що відомо

Команда віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала понад 81 млн доларів на президентську кампанію лише за добу після заяви чинного президента країни Джо Байдена.

Більше по темі Бомбардувальники Китаю та РФ провели спільне патрулювання поблизу Аляски Цього тижня літаки наблизилися на 200 миль до узбережжя Аляски.

Її також підтримали набагато більше, ніж 1976 делегатів Демократичної партії США, які потрібні, щоб виграти номінацію в першому турі голосування.