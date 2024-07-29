Співробітники управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) у так званій "Донецькій народній республіці" ("ДНР") затримали росіянина, який нібито працює на Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР). За інформацією ФСБ, чоловік планував підірвати службовий автомобіль за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Kyiv Post звернувся за коментарем до Андрія Юсова, представника ГУР, однак той відмовився коментувати заяви Кремля про причетність українських спецслужб до потенційного підриву автівки.

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“Коментувати кожну пропагандистську заяву путінського гестапо - це даремно витрачати електроенергію на девайсах, а воєнні злочинці справді отримають справедливе покарання”, - наголосив Юсов.

За інформацією російських медіа, затриманий підготував схованку, в якій знайшли тротилові шашки. Повідомляється, що було порушено справу за ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (вчинення теракту групою осіб за попередньою змовою), п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконні придбання, збут, зберігання, перевезення вибухових речовин) КК РФ.

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Підозрюваний в підриві авто офіцера ГРУ заявив, що виконував вказівки СБУ

24 липня у дворі житлового будинку у Москві вибухнув припаркований автомобіль Toyota Land Cruiser. Жертвою вибуху став 49-річний майор ГРУ Андрій Торгашов. Бомба вибухнула в момент, коли він і його дружина Мая сідали до автомобілю.

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Підозрюваного було затримано того ж дня у Туреччині, 26 липня його доставили до РФ. Слідство припускає, що він міг діяти за вказівкою спецслужб України.

Підозрюваний нібито отримав це завдання від Служби безпеки України (СБУ). Він розповів, що куратор обіцяв йому українське громадянство та 10-20 тисяч доларів.

“Я почав спілкуватися з Іллею, який, на мою думку, є співробітником СБУ. Ми з ним спілкувалися у месенджері, так само була одна зустріч у Стамбулі. Після цього я забрав компоненти для СВУ, Ілля запропонував ліквідувати офіцера”, - розповідає на відео чоловік.

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Kyiv Post тоді звернувся до речника СБУ за коментарем щодо участі українських спецслужб у підриві офіцера ГРУ в Москві, втім відповідіне отримав.