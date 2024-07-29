Десятка лідерів переробної промисловості у 2023 році отримала 317,53 млрд гривень доходу, повідомив Опендатабот.

Хто став лідером переробної промисловості

Сукупний дохід топ-10 компаній переробної промисловості торік зріс на 23%, а третина від нього припадає на 3 компанії групи СКМ Ріната Ахметова – 115,34 млрд гривень.

Інфографіка: Опендатабот

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Топ-10 очолила Запоріжсталь, яка збільшила свій дохід на до 56,4 млрд гривень. Однак другий рік поспіль компанія зазнає збитків у розмірі 4 млрд гривень.

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На другому місці теж перебуває компанія Ахметова – Камет сталь. Її дохід склав 43,07 млрд гривень, але збитки сягнули 950 млн гривень.

Ще одна компанія Ахметова посіла 9 місце у рейтингу – це Запоріжкокс із доходом 15,87 млрд гривень. Водночас це єдиний бізнес групи СКМ в топі, який отримав чистий прибуток у 397 млн гривень.

Третє місце посіла компанія Арселорміттал (колишня Криворіжсталь, корпорація Mittal Steel), дохід якої впав до 41,84 млрд гривень, однак компанія змогла у 4 рази зменшити свої збитки – до 12 млрд гривень.

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Найбільший приріст чистого прибутку в топі показала Кока-Кола, чистий прибуток якої виріс у 37 разів за рік – до 1,64 млрд гривень.

Збільшити прибуток в 1,4 рази також зміг Рошен Олексія Порошенка, який заробив 5,64 млрд гривень, що є це найбільшим прибутком у топі.

До топ-10 потрапили 2 компанії групи МХП Юрія Косюка із сукупним доходом 61,57 млрд гривень, серед яких Вінницька птахофабрика із доходом 39,25 млрд гривень і чистим прибутком 1,05 млрд гривень і Катеринопільський елеватор із 22,32 млрд гривень доходу.

Збитки компанії склали 156 млн гривень.

Збільшити власний дохід у 2,5 рази вдалося Українській бронетехніці до 32,42 млрд гривень. Чистий прибуток теж виріс – у 4 рази й сягнув 708 млн гривень.

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Компанія Інтерпайп Ніко Тьюб з групи EastOne Віктора Пінчука заробила 20,5 млрд гривень. За рік дохід зріс на чверть, але більш помітно виріс чистий прибуток: майже вдвічі, до 4,95 млрд гривень.

Які компанії переробної промисловості вийшли з рейтингу найприбутковіших

Топ покинула Дніпросталь – 11,9 млрд гривень доходу (+10% за рік).

Із переліку найбільш прибуткових також вийшли Дельта вілмар Україна – 11,06 млрд гривень доходу (-6%) і Нікопольський завод феросплавів – 9,5 млрд гривень доходу (-6%).