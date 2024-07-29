У Росії розгорнули піар-компанію серед державних посадовців щодо викрадання та всиновлення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Зафіксовані випадки, коли дітям змінювали імена, прізвища, місця народження тощо.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо українських дітей, які опиняються в родинах представників російської влади.

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У РФ стало модно красти українських дітей - що відомо

«Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину... Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого «всиновлення», - зазначив омбудсмен.

За його словами, першим публічним випадком викрадення української дитини стала історія російської чиновниці Марії Львової-Бєлової, яка забрала в свою родину хлопчика з Маріуполя. Наступною історією стала інформація про депутата російської Держдуми Сергія Миронова, в сім’ї якого опинилися двоє українських дітей.

Цю історію оприлюднила українська сторона, додав Лубінець, бо неодноразові спроби повернути цих дітей з родини російського політика не призвели до позитивного рішення.

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«…Тут ми побачили повний і закінчений кримінальний злочин викрадення двох українських дітей. Їм змінили прізвища. Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою. Їй змінили місце народження, свідоцтво…

Щодо хлопчика Іллі, якого вони вивезли з Маргаритою, то після того, як його обстежили в Москві і знайшли в нього захворювання, то ми припускаємо, що родина Миронова прийняла рішення від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі з хлопчиком ми не можемо встановити… Ми не можемо дізнатися, що з ними сталось і куди його перевезли», - сказав Лубінець.

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Він наголосив, що нині українська сторона веде перемовини з партнерами щодо повернення інших українських дітей, яких викрали і які проживають у родинах представників російської влади.

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич раніше інформував про те, що Україна вже повернула 600 викрадених Росією дітей.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 146 дітей із Херсонської області, повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, 19 липня вдалося повернути 12 дітей.

27 травня з тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.