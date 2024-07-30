Колись Україну використовували як передове сховище зброї та боєприпасів Радянського Союзу, і значна частина цієї спадщини залишилася тут, і тепер Київ добре її використовує. Раніше Kyiv Post повідомляв, як 60-річні пускові установки ППО С-125, що стріляють ракетами 40-річної давнини, успішно нищать сучасні російські ракети та безпілотники.

Розглянемо два приклади ще більш старої зброї, які Збройні сили України успішно використовують на полі бою у війні з Росією.

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Ручний кулемет РПД

Ручний кулемет Дегтярьова, ручний кулемет РПД, розроблений Василем Дегтярьовим у 1943 році, і деякі з них потрапили на поле битви в кінці Другої світової війни. Втім, масове його виробництво в Радянському Союзі розпочалося лише в 1953 році.

Він був розроблений як заміна кулемета ДП, що з'явився у 1920-х роках, і мав стати допоміжною зброєю, якою міг користуватися один солдат.

В РПД застосовуються патрони 7,62 x 39 мм М43, які стали стандартними патронами для стрілецької зброї в СРСР, країнах Варшавського договору та інших країнах, які користуються АК-47, який так полюбляють "борців за свободу" в усьому світі.

Багато хто вважав його родоначальником автоматичних кулеметів загального призначення (GPMG) середнього калібру, як-от американський M-60, FN Minimi та британська легка зброя підтримки L86.

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Австралійський спецназ спробував стрільбу з ручного кулемета РПД у В'єтнамі (не з укороченого ствола). Фото: wikicommons

РПД став популярним серед збройних сил у всьому світі і досі використовується навіть після того, як його замінили РПК Калашникова.

Це газовий поршневий кулемет з довгим стволом, який стріляє з відкритого затвора й працює лише в автоматичному режимі. Патронник і ствол хромовані, що важливо, оскільки більшість боєприпасів радянських часів сильно піддаються корозії. Має трипозиційний газовий клапан, який дозволяє зброї компенсувати скупчення бруду, бути нечутливим до несприятливої погоди та польових умов.

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РПД має ефективну дальність стрільби 1000 метрів зі швидкістю стрільби близько 650 пострілів на хвилину і заряджається двома ременями на 50 патронів, які не розпадаються, і вміщенні у коробку барабанного магазину.

У В’єтнамі спецназ США використовував РПД зі зрізаними стволами як індивідуальну ближню зброю, тому що вони були набагато легшими за американські М60, коробчатий магазин менш схильний до заїдань і мав вражаючу скорострільність. З цих та інших причин РПД зараз широко використовуються українськими військовими для "зачистки" траншей.