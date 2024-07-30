Колись Україну використовували як передове сховище зброї та боєприпасів Радянського Союзу, і значна частина цієї спадщини залишилася тут, і тепер Київ добре її використовує. Раніше Kyiv Post повідомляв, як 60-річні пускові установки ППО С-125, що стріляють ракетами 40-річної давнини, успішно нищать сучасні російські ракети та безпілотники.
Розглянемо два приклади ще більш старої зброї, які Збройні сили України успішно використовують на полі бою у війні з Росією.
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Ручний кулемет РПД
Ручний кулемет Дегтярьова, ручний кулемет РПД, розроблений Василем Дегтярьовим у 1943 році, і деякі з них потрапили на поле битви в кінці Другої світової війни. Втім, масове його виробництво в Радянському Союзі розпочалося лише в 1953 році.
Він був розроблений як заміна кулемета ДП, що з'явився у 1920-х роках, і мав стати допоміжною зброєю, якою міг користуватися один солдат.
В РПД застосовуються патрони 7,62 x 39 мм М43, які стали стандартними патронами для стрілецької зброї в СРСР, країнах Варшавського договору та інших країнах, які користуються АК-47, який так полюбляють "борців за свободу" в усьому світі.
Багато хто вважав його родоначальником автоматичних кулеметів загального призначення (GPMG) середнього калібру, як-от американський M-60, FN Minimi та британська легка зброя підтримки L86.
РПД став популярним серед збройних сил у всьому світі і досі використовується навіть після того, як його замінили РПК Калашникова.
Це газовий поршневий кулемет з довгим стволом, який стріляє з відкритого затвора й працює лише в автоматичному режимі. Патронник і ствол хромовані, що важливо, оскільки більшість боєприпасів радянських часів сильно піддаються корозії. Має трипозиційний газовий клапан, який дозволяє зброї компенсувати скупчення бруду, бути нечутливим до несприятливої погоди та польових умов.
РПД має ефективну дальність стрільби 1000 метрів зі швидкістю стрільби близько 650 пострілів на хвилину і заряджається двома ременями на 50 патронів, які не розпадаються, і вміщенні у коробку барабанного магазину.
У В’єтнамі спецназ США використовував РПД зі зрізаними стволами як індивідуальну ближню зброю, тому що вони були набагато легшими за американські М60, коробчатий магазин менш схильний до заїдань і мав вражаючу скорострільність. З цих та інших причин РПД зараз широко використовуються українськими військовими для "зачистки" траншей.
Великокаліберний кулемет ПМ М1910
Битва за Бахмут на сході України точилася протягом десяти місяців з липня 2022 року по травень 2023 року. Тоді російські війська наразилися на запеклий опір українських збройних сил на укріплених позиціях, і українцям вдавалося відбивати незліченні атаки та завдавати жахливих втрат силам РФ.
Журналісти та мілблогери були вражені, побачивши, як захисники Бахмута використовують зброю, яка вперше з’явилася понад 140 років тому – великокаліберний кулемет ПМ М1910.
ПM M1910 — це російська версія британського кулемета Maxim, який вперше з’явився в 1880-х роках. Російська версія, як свідчить маркування, була прийнята на озброєння у 1910 році й застосовувалась під час громадянської війни в Росії та обох світових воєн. Використання українськими силами зараз робить ПM M1910, безперечно, найстарішим кулеметом у світі.
ПM M1910 — це зброя з ремінним живленням і водяним охолодженням, в якій використовуються патрони 7,62×54 мм. Радянський Союз визнав ці кулемети застарілими у середині 1950-х років, замінивши їх більш досконалою, легшою зброєю, і тоді сотні ПM M1910 поставили на довгострокове зберігання. На той час вважалося, що з концепцією окопної війни навіки покінченою.
Війна в Україні довела, що це не так, тому кулемети "Максим" отримали нове життя. Військові аналітики вважають, що ПM M1910 — це "найкращий кулемет безперервного вогню", і "найкращим є те, що… їх тисячі в запасі, головним чином у первозданному стані". Автор цієї статті особисто перевірив ПM1910 (та РПД), який "законсервували" у секретному українському сховищі 20 років тому.
При використанні старих кулеметів для захисту оборонних позицій велика вага зброї та її система водяного охолодження не є занадто великим недоліком (на відміну від наступальних дій). У репортажі BBC з Бахмута в березні 2023 року цитувалися слова українських захисників, які сказали, що ця зброя "… може стріляти буквально цілий день". Один з бійців додав: "… вона працює лише тоді, коли відбувається масована атака… тоді це дійсно працює. Ми використовуємо це щотижня".
Попри вражаючу вогневу міць, кулемет "Максим" має певні недоліки: з нього потрібно стріляти з напівфіксованого положення, хоча кріплення на колесах дозволяє швидко перемістити його на інше місце. Для його обслуговування потрібна команда із двох стрільців, і ще для безперервного вогню система водяного охолодження кулемета потребує наявності води.
Фергюсон розповідає про кулемет "Максим" і про те, чим він може бути корисним збройним силам України:
Безсумнівно, на українських складах зберігається багато різної зброї та боєприпасів, які можуть бути дуже корисними ЗСУ поряд із сучасними системами озброєнь, які надають Україні західні союзники. Поки що українці більш вправно використовують зброю минулих епох, ніж росіяни.