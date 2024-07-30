Президент Володимир Зеленський у понеділок відвідав військових у Харкові, де вручив нагороди та привітав спецпризначенців із Днем Сил спеціальних операцій.
«Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами», — написав президент у соціальних мережах.
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Зеленський підкреслив, що підрозділи спецпризначення були розгорнуті на одній із найскладніших ділянок фронту, оскільки Харків продовжує відчувати посилений тиск від нещодавнього наступу російських військ з північного сходу.
Тим часом у понеділок Україна запустила хвилю ударних безпілотників по цілях на території Росії, що призвело до пошкодження енергетичних об'єктів у кількох містах.
Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що у понеділок вранці російські війська збили два безпілотники в Глазуновському районі, а уламки пошкодили електростанцію.
Його колега у Воронезькій області Олександр Гусєв стверджував, що ППО збили безпілотник і, як повідомляється, його уламки впали на об'єкт комунальної інфраструктури в Газопроводі.
Місцеві джерела та російське незалежне ЗМІ «Астра» повідомили, що українські безпілотники влучили в електропідстанцію в Томарівці Бєлгородської області, внаслідок чого там виникла пожежа.
ISW простежує зв'язок між зростаючою північнокорейською економікою, іранськими супутниковими проектами та наданням летальної допомоги Москві
Вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) оцінив на вихідних, що Москва зміцнює свої двосторонні угоди з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання Москві військової допомоги для використання у війні проти України.
Минулого тижня іранська державна інформаційна агенція Mehr News Agency повідомила, що Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і “Косар” на орбіту з невстановленої російської станції у жовтні 2024 року. Аналітики ISW пов'язують участь Росії в цій ініціативі з постачанням до Москви безпілотників “Шахед-136/131” іранського виробництва й комплектуючих до них.За оцінками Банку Кореї, валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% за рік у 2023 році після щорічного скорочення з 2019 року. «Важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році - на 8,1 %», — зазначили аналітики.
Державна інформаційна служба «Укрінформ» зазначила, що міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що «надання Росією продовольства Північній Кореї в обмін на зброю допомогло Пхеньяну стабілізувати ціни і, ймовірно, стимулювало північнокорейське внутрішнє виробництво». «Північна Корея, за повідомленнями, передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив Росії безпілотники Шахед-136/131 і комплектуючі до них».
The "mystery" drone which recently started attacking #Ukraine has been identified.— Tim White (@TWMCLtd) July 28, 2024
It's called the "Gerbera" - the newest in the 'Shahed' series of UAVs, developed for #Russia.#StopRussia pic.twitter.com/ayllkmlQLx
Прем'єр-міністерка Італії зустрілася із Президентом Сі з приводу обговорення «міжнародних пріоритетів»
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрілася із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у понеділок у Пекіні, щоб обговорити війну в Україні та інші «пріоритети», повідомила її канцелярія.
Лідери обговорили «пріоритетні питання міжнародного порядку денного — від війни в Україні до ризиків подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Вони також обговорили зростаючу напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні», — йдеться в заяві її офісу.
«Прем'єр-міністерка Мелоні та Президент Сі обговорили деякі з найважливіших питань глобального управління, що становлять спільний інтерес, від штучного інтелекту до боротьби зі зміною клімату та процесу реформування Ради Безпеки ООН», — йдеться у повідомленні.
Жодна зі сторін не повідомила, що саме обговорювалося стосовно України, але головною мотивацією італійської делегації для поїздки було відновлення економічних відносин із Пекіном після виходу Риму зі спільного з Китаєм інфраструктурного проекту.
Після зустрічі Мелоні з президентом США Джо Байденом минулого року Італія разом із деякими запрошеними східноєвропейськими країнами вийшла з інфраструктурної інвестиційної ініціативи Сі Цзіньпіна «Пояс і шлях». Тепер, аби стимулювати економічне зростання Італії, уряд Мелоні взяв участь у італійсько-китайському бізнес-форумі, серед учасників якого — виробник шин Pirelli, енергетичний концерн ENI, оборонний концерн Leonardo, виробники вина та кілька італійських компаній, що займаються виробництвом одягу класу «люкс».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Пекін 23 липня, що стало його першим візитом до Китаю з початку повномасштабного вторгнення Росії.