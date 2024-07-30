Президент Володимир Зеленський у понеділок відвідав військових у Харкові, де вручив нагороди та привітав спецпризначенців із Днем Сил спеціальних операцій.

«Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами», — написав президент у соціальних мережах.

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Зеленський підкреслив, що підрозділи спецпризначення були розгорнуті на одній із найскладніших ділянок фронту, оскільки Харків продовжує відчувати посилений тиск від нещодавнього наступу російських військ з північного сходу.

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Тим часом у понеділок Україна запустила хвилю ударних безпілотників по цілях на території Росії, що призвело до пошкодження енергетичних об'єктів у кількох містах.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що у понеділок вранці російські війська збили два безпілотники в Глазуновському районі, а уламки пошкодили електростанцію.

Його колега у Воронезькій області Олександр Гусєв стверджував, що ППО збили безпілотник і, як повідомляється, його уламки впали на об'єкт комунальної інфраструктури в Газопроводі.

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Місцеві джерела та російське незалежне ЗМІ «Астра» повідомили, що українські безпілотники влучили в електропідстанцію в Томарівці Бєлгородської області, внаслідок чого там виникла пожежа.