Ворожі війська 440 разів вдарили по Запорізькому регіону за добу, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріли на Запоріжжі – подробиці
Під комбінованими ударами перебували 12 населених пунктів: Приморське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Лобкове, Запоріжжя, Кам'янське, Біленьке та Левадне.
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Зокрема Запоріжжя постраждало від ракетного удару, а Кам'янське та Лобкове – від авіаційних ударів.
Для комбінованих ударів ЗС РФ використали 260 безпілотників різних типів і здійснила 9 обстрілів із РСЗВ та 168 із артилерії.
ОВА отримала 11 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, проте мирне населення не постраждало.
Обстріли Запорізької області – що відомо
За попередню добу російські сили вдарили по регіону 573 рази.
В місцевій ОВА зазначали, що для атаки росіяни застосували 299 БпЛА різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 264 з артилерії.
Росія обстріляла Запорізьку область понад 440 разів за добу
5 авіаційних ударів здійснили по Гуляйполю та Кам’янському.