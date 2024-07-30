Військам Сил оборони вдалося уразити щонайменше чотири тягові електропідстанції росіян у Курській області РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Сили оборони вдарили по низці об'єктів у РФ
Як зазначається, наразі в мешканців РФ фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.
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Удари по російських об'єктах завдавали сили й засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України разом із іншими підрозділами Сил оборони.
"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ", – наголосили в Генштабі.
Ці об’єкти забезпечують роботу російської залізниці, якою перевозять озброєння та військову техніку для підтримки окупаційної армії.
"Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу. Далі буде...", – пояснили в Генштабі.
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Дрони атакували електростанцію у Бєлгородській області РФ – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня безпілотники вдарили по електропідстанції в Томаровці Бєлгородської області РФ.
Атака відбувалася після опівночі, і внаслідок ударів відбулося займання.
Згідно з даними ворожого міноборони, за ту ніч засоби ППО перехопили та знищили 19 дронів над Курською, 9 – над Білгородською, 3 – над Воронезькою, 5 – над Брянською та 3 – над Ленінградською областями.
А в ніч проти 1 липня БпЛА атакували дві найбільші електропідстанції в Старому Осколі Бєлгородської області РФ.
Дрони, які атакували підстанцію, намагалися збити зі стрілецької зброї, але безрезультатно.