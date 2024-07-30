Військам Сил оборони вдалося уразити щонайменше чотири тягові електропідстанції росіян у Курській області РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони вдарили по низці об'єктів у РФ

Як зазначається, наразі в мешканців РФ фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

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Удари по російських об'єктах завдавали сили й засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України разом із іншими підрозділами Сил оборони.

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"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ", – наголосили в Генштабі. 

Ці об’єкти забезпечують роботу російської залізниці, якою перевозять озброєння та військову техніку для підтримки окупаційної армії.

"Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу. Далі буде...", – пояснили в Генштабі.

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Дрони атакували електростанцію у Бєлгородській області РФ – що відомо

Нагадаємо, що в ніч проти 29 липня безпілотники вдарили по електропідстанції в Томаровці Бєлгородської області РФ.

Атака відбувалася після опівночі, і внаслідок ударів відбулося займання.

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Згідно з даними ворожого міноборони, за ту ніч засоби ППО перехопили та знищили 19 дронів над Курською, 9 – над Білгородською, 3 – над Воронезькою, 5 – над Брянською та 3 – над Ленінградською областями.

А в ніч проти 1 липня БпЛА атакували дві найбільші електропідстанції в Старому Осколі Бєлгородської області РФ.

Дрони, які атакували підстанцію, намагалися збити зі стрілецької зброї, але безрезультатно.

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