Міністерство соціальної політики України повідомило, що 119 громадян постраждали від торгівлі людьми від початку 2024 року.

Скільки людей постраждали від торгівлі людьми – що відомо

13 людей постраждали від сексуальної експлуатації, 8 – від трудової експлуатації, 7 зазнали втягнення у жебрацтво, 3 – в злочинну діяльність, 1 – у продаж дитини, 17 – у використання в збройних конфліктах, а 70 постраждали від інших видів.

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За видами торгівлі людьми 72 особи постраждали від внутрішньої, а 45 – від торгівлі в інших країнах та ще 2 – інші види.

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У Мінсоцполітики нагадали, що постраждати від цього злочину може будь-хто, не дивлячись на вік, соціального статусу та рівня освіти.

Інфографіка: пресслужба Міністерства соціальної політики

Як вирізнити торгівлю людьми

Мінсоцполітики навело такий список із ознаками, які можуть вказувати на торгівлю людьми:

відбирання паспорта або інших документів;

позбавляння вільного пересування та спілкування з рідними;

обіцянка надати добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні) з подальшим відтермінуванням або відсутністю оплати;

погрози, насилля, знущання або психологічний тиск;

примушування виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;

примушування відпрацьовувати вигадані борги;

працю людини використовують, не виплативши повністю або частково обіцяну заробітної плати;

відсутність у людини можливості за власним бажанням кинути роботу;

примушування понаднормових перепрацювань зі значно гіршими умовами роботи, ніж обіцяними;

примушування жебракувати, здійснювати злочинну діяльність тощо.

"Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо", – додали в міністерстві.