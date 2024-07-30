Українські прикордонники у співпраці з бійцями 47 окремої механізованої бригади на Покровському напрямку знищили російський танк ("панцерник").

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідне відео.

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Прикордонники знищили російську техніку на Донеччині - подробиці

“Виявили танк загарбників аеророзвідники ДПСУ поблизу лінії зіткнення, після чого оператори FPV-дронів вивели його з ладу. Справу успішно завершили нічні бомбери”, - ідеться у повідомленні.