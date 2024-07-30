Українські прикордонники у співпраці з бійцями 47 окремої механізованої бригади на Покровському напрямку знищили російський танк ("панцерник").

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідне відео.

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Прикордонники знищили російську техніку на Донеччині - подробиці

“Виявили танк загарбників аеророзвідники ДПСУ поблизу лінії зіткнення, після чого оператори FPV-дронів вивели його з ладу. Справу успішно завершили нічні бомбери”, - ідеться у повідомленні.

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На Донеччині прикордонники «Помсти» знищили автомобілі РФ - подробиці

На Бахмутському напрямку українські прикордонники знищили декілька гармат та вантажівку ворога. Зокрема, вдалося перетворити на попіл низку ворожої військової техніки.

«Скидами з важкого бомбера «Вампір» та точними ураженнями з FPV-дронів пілоти підрозділу «Фенікс» знищили низку військових цілей окупантів – легковий автомобіль та військову вантажівку, дві гармати-гаубиці Д-20, гаубицю Д-30 та гармату МТ-12 «Рапіра», - зазначали у ДПСУ.

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