З 1 серпня у Грузії набуде чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів".

Організації, які підпадатимуть під дію закону, мають зареєструватися як "носії іноземного впливу", пише видання SOVA із посиланням на міністра юстиції Раті Брегадзе.

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У Грузії набуває чинності закон про "іноагентів" - що варто знати

За словами міністра юстиції, усі організації, що підпадають під дію закону, будуть зобов'язані зареєструватися як "носії іноземного впливу".

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Із 1 серпня вони зможуть подати заяви до відповідних органів.

"Якщо організація не виконує передбачені законом вимоги, тобто не підпорядковується законодавству Грузії, у законі прописано відповідний захід, що передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад $9000)", – сказав Брегадзе.

"Що стосується процедур, то ті, хто дотримується вимог законодавства, повинні будуть надати лише інформацію про те, від кого вони отримали конкретні кошти і на що вони їх витратили. Більше ніхто ні про що не питає. Це реальність", – додав міністр.

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Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" - що відомо

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови зробити це документ підписав голова парламенту.

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Двоє громадян США були заарештовані у Тбілісі, де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроєкт про "іноземних агентів".

А грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту після ухвалення закону про "іноагентів". Після прийняття закону про "іноагентів" опозиція не бачить сенсу в участі у роботі парламенту.

Європейський Союз призупинив рух Грузії до членства в ЄС і заморозив плановий транш на суму 30 млн євро для підтримки оборонного сектору країни, заявив у липні посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський.

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На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, заява посла ЄС Павела Герчинського про заморожування є відповіддю на антиєвропейську риторику та дії грузинської влади.