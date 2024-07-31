Маковія - це одне з найважливіших православних свят року, його відзначають у серпні. Можна сказати навіть, що це три важливі святкові дати, що йдуть одна за одною: Медовий, Яблучний і Горіховий спаси. За новим церковним календарем Медовий спас тепер припадає на 1 серпня і є початком Успенського посту.

Медовий Спас в Україні: походження свята

У церковному календарі свято Маковія називається "Винесенням чесних древ Животворящого Хреста Господнього". Згідно з давніми переказами, колись частинка хреста, на якому був розп'ятий Христос на Голгофі, змогла зупинити страшну епідемію серед мешканців Константинополя. Чудодійну святиню занурили у воду у водоймах міста, після чого епідемія минула, й люди змогли здолати страшну хворобу. Звідси походить назва "Спас" – вона описує Спасителя Ісуса Христа та його чудотворні діяння.

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Цього святкового дня відбувається вшануванням пам’яті семи братів-мучеників Маккавеїв та їхньої матері Соломонії, а також праведного Єлеазара. Мудрий старець та законовчитель Єлеазар був засуджений за свою праведну віру й добровільно пішов за неї на муки. За ним пішли на смерть всі його семеро дітей та дружина Соломонія. Ця жертва надихнула священника Маттафію і його синів на повстання проти жорстокого правителя. Завдяки їхньому подвигу вдалося очистити Єрусалим і храм Господній від чужинців.

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Спас — це народна назва свята Преображення. Окрім того, що це велике релігійне свято, воно дуже тісно пов'язано зі святом врожаю. Тому з часом в народі повелось відзначати Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси, так і з'явилась назва Маковія.

Яблучний та Горіховий спаси у 2024 році: дата

Першим традиційно святкують Медовий Спас або як його називають у народі — Маковій. Віряни вшановують три основні святині: Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя та ікону Володимирської Божої Матері. Раніше це свято відзначали 14 серпня, але з 2024 році дата перенесена на 1 серпня.

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Другим йде Яблучний Спас або Преображення Господнє. Цього дня заведено готувати та подавати страви з яблук, із нього розпочинається сезон збору врожаю. Раніше Яблучний Спас святкували 19 серпня, але з цього року він відзначатиметься 6 серпня.

Завершується цикл Спасів останнім, Горіховим Спасом, який раніше відзначали 29 серпня. Це свято знаменує те, що Нерукотворний образ Господній нарешті був доставлений до Константинополя. Із 2024 року святкуватимуть Горіховий Спас 16 серпня.

Дати церковних свят зсунулися, бо президент України Володимир Зеленський підписав указ №455/2023 про зміну літочислення, а разом з тим змінив дати деяких українських свят, пов’язаних із церковним календарем.

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Що потрібно робити на Медовий Спас: традиції та повір'я

Медовий Спас або Маковій — це перш за все свято врожаю, тому до церкви віряни приносять мак, мед, різнотрав'я, а також різні польові квіти й освячують їх. Традиційне святкове богослужіння во славу Христа та у спомин про його дари й жертви відбувається у всіх храмах ПЦУ.

Вважається, що вся їжа, трави й квіти, яких торкнеться свята вода цього дня, стають цілющими, їх потрібно зберігати біля ікон. Потім із них можна заварювати цілющі настої, робити мазі та навіть просто прикладати до хворого місця, наприклад, класти під подушку для цілющого сну.

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Загалом у святковому кошику на Медовий спас мають бути такі продукти:

продукти бджільництва, це може бути мед або стільники, адже вони символізують достаток;

хлібобулочні вироби, які є символом сім'ї та дому;

хрін символізує те, що людина стійко несе свою віру;

сіль є символом того, що людину не лякають життєві труднощі.

Після приходу з церкви вдома треба влаштувати святкову трапезу, під час якої треба їсти пісні страви та всі ті продукти, які були освячені у церкві. Ця трапеза допомагає правильно увійти у стан дотримання Успенського посту, який є досить суворим та триває до 14 серпня.

Свято Маковія це чудовий привід вшанувати традиції наших предків і спекти макові пиріжки та приготувати десерти з медом. Цими ласощами бажано пригостити близьких, пожертвувати їх нужденним, а також можна віднести родичам, які вже не з нами.

Якраз у ці дні відбувається збір меду нового врожаю, саме тому цей Спас називають Медовим. Вважається, що мед на Маковія дійсно цілющий і здатен лікувати багато різних хвороб.

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Що категорично не можна робити на Медовий Спас

Медовий спас припадає на початок Успенського посту, це дуже важливе свято для релігійних людей, які бережуть свої традиції. Важливо бути чистим думками та серцем, адже у піст треба входити очистившись не тільки тілесно, але й духовно. Тому бажано провести це свято в спокої й тиші.

Заборонено у дні Маковія (Медового спасу):

гучно святкувати будь-що та розважатися надміру;

розпочинати сварки, пліткувати та заздрити з будь-якого приводу;

мати статеві стосунки, навіть зі своєю дружиною/чоловіком;

відзначати весілля (одружуватися на великі свята взагалі не заведено);

вживати м’ясні, молочні продукти та яйця (адже настає великий піст).

Замість цього краще зібратися всією родиною, провести день в мирі та спокої, споживаючі свіжий мед та випічку з маком. Також важливо допомагати ближнім, жертвувати нужденним їжу або хоча б гроші.