На півдні Індії, у штаті Керала зливи спричинили серію зсувів: щонайменше 93 людини загинули і десятки вважаються зниклими безвісти.

Люди спали, коли їхні будинки знесли потоки води та бруду, пише Укрінформ з посиланням на The Guardian.

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Три масивні зсуви зійшли у Ваянаді рано-вранці після сильних дощів. Будинки знесло або накрило потоком бруду, каміння і вирваних з корінням дерев.

Головний міністр штату Керала Пінараї Віджаян повідомив, що наразі виявлено тіла 93 людей, десятки вважаються зниклими безвісти, близько 128 людей постраждали.

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За даними місцевої влади, серед загиблих є кілька дітей.

Доступ рятувальників до постраждалих районів ускладнений через сильні мусонні дощі та зруйновані дороги, щонайменше чотири села повністю відрізані від світу.

На допомогу рятувальникам направлено понад 200 військових.

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Проливні дощі в Еквадорі спричинили розлив річок через який стався зсув на шосе в центральній частині країни. Потік бруду і сміття зійшов зі схилу пагорба і зачепив три автомобілі, два будинки і автобус у місті Баньос.

У червні в Індії штаті Сіккім внаслідок спричинених зливами масштабних зсувів ґрунту загинули щонайменше дев’ять людей, близько 2 000 туристів залишаються заблокованими через розмиті дороги та зруйновані мости.

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У травні у Бразилії внаслідок потужних повеней загинуло щонайменше 85 людей. Повінь зачепила понад дві третини з майже 500 міст штату, а близько 150 000 людей стали вимушеними переселенцями.