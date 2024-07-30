Сьогодні, 30 липня, вночі Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Курській області. На місці ураження виникла пожежа.

Це була спільна операція Служби безпеки України та інших складових Сил оборони, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Українські військові уразили нафтобазу у РФ - що відомо

"Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що за даними розвідки внаслідок атаки на об’єкті ураження виникла пожежа.

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"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", - зауважили в пресслужбі.

Влада Курської області заявила про нібито успішне знищення цілей - подробиці

Вранці у вівторок, 30 липня, тимчасово виконувач обов'язки губернатора Алєксєй Смирнов повідомив, що вночі було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.

Більше по темі Росіяни нібито збили чотири ракети над Курською областю, але нафтобаза горить Влада Курської області повідомила про нібито збиття чотирьох ракет протягом ночі та атаку невідомих БПЛА на нафтобазу, що спричинило пожежі, але не призвело до жертв.

Пізніше стало відомо, що БПЛА атакували нафтобазу в Курській області, внаслідок чого почалася пожежа в трьох резервуарах. Попередньо, ніхто не постраждав. Крім цього, деякі очевидці писали в Мережі про вибухи поблизу аеропорту.