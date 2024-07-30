У вівторок, 30 липня, відбулася третя гра української збірної з футболу на Олімпійських іграх.

Українці поступились збірній Аргентини з рахунком 0:2 у вирішальному матчі для виходу у плейоф Олімпіади-2024.

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Збірна Аргентини з футболу перемогла Україну на Олімпійських іграх

Перший гол на 48 хвилині забив Тьяго Альмада ударом під дальню штангу з-за меж штрафного майданчика.

Другий - на 90+1 хвилині на добиванні забив Клаудіо Ечеверрі.

Груповий етап Україна завершила на останньому місці з 3 очками (поступилася Іраку третім місцем через програний матч на старті турніру).

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Олімпійський футбольний турнір – що відомо

Олімпіада-2024 з футболу відбуватиметься з 24 липня по 9 серпня 2024 року в семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн.

У груповому раунді Україна U23 також провела матчі проти Марокко, Іраку та Аргентини.