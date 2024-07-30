Президент України Володимир Зеленський закликав дотриматися усіх термінів щодо робіт із захисту енергооб'єктів. Це буде критерій, зокрема, і для деяких кадрових питань.

Про це він поінформував у своєму зверненні.

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Зеленський закликав у термін завершити роботи із захисту енергооб'єктів - подробиці

"На рівні всієї держави ми працюємо над захистом енергооб’єктів – усі терміни щодо конкретних об’єктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерій і для деяких кадрових питань", - сказав глава держави.

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За його словами, більшість регіонів України мають значні можливості для створення нової генерації енергії.

"Уже є кредитні та грантові програми, є різні форми підтримки від наших партнерів – більшість громад можуть знайти для себе варіанти такі, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність", - поінформував Зеленський.

В Україні стабілізувалася енергосистема, але є дефіцит потужностей - що відомо

Покращення сталося завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря.

Дефіцит потужностей в системі зберігається, і Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації в країні триває.

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Зокрема, вже запустили програми держпідтримки побудови розподіленої генерації.

За словами Шмигаля, є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.