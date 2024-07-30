Під час атаки 25 липня на російський військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області РФ було пошкоджено відразу два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі виданню Радіо Свобода.

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Українські розвідники 25 липня уразили одразу два бомбардувальники - що відомо

«Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження», – заявив Юсов.

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Він зазначив, що відновлення цих бойових літаків може зайняти декілька місяців, додавши, що під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

Також Юсов уточнив дату і час коли це відбулося.

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Атака російський військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром «Дягілєво» в Рязанській області та військовий аеродром «Оленья» в Мурманській області відбулася вночі і вранці 25 липня.

Раніше повідомлялось про дату атаки як 27 липня.

«По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар», – розповів представник ГУР у коментарі виданню Радіо Свобода.

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Дрони ГУР уразили стратегічний бомбардувальник РФ на аеродромі Оленья

Джерела Kyiv Post в українській розвідці також зазначали про влучання дрона по аеродрому «Оленья» в Мурманській області.

Попередньо було зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Зазначається, що аеродром «Оленья» розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

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У Міністерстві оборони РФ заявили, що загалом над територією Росії начебто збили щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.