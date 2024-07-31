Раніше цього місяця Орбан включив росіян і білорусів до програми "національної карти", яку видають на два роки з можливістю продовження тим, хто хоче працювати в Угорщині. Спецперевірки власників "національної карти" не проводитимуть. До цього програма діяла лише для українців і сербів. s Economy About to Bust?

«Такий механізм дуже сумнівний і викликає дуже серйозне занепокоєння щодо безпеки», – написав у своєму листі Вернер, попередивши про відкриття «широких лазівок для шпигунської діяльності» в Шенгенській зоні, до якої Угорщина входить з грудня 2007 року.

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«Те, що для запровадження такого широкого й нерегульованого механізму в’їзду для російських і білоруських працівників, та ще й без належної перевірки, явно бракує підстав, викликає запитання щодо наслідків для самої Угорщини й усієї Шенгенської зони», – написав Вебер.

Цей крок Угорщини викликав шквал критики в інших країнах ЄС, особливо східних. У вівторок міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс заявив: «Литва вважає, що цей крок Угорщини становить дуже серйозну загрозу безпеці Шенгенської зони та багатьох європейських країн, тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС».

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Тим часом Орбан – єдиний союзник Кремля в ЄС і затятий прихильник Дональда Трампа – поскаржився, що «Європа тільки те й робить, що безоглядно йде у фарватері Демократичної партії США».

У вівторок речник Європейської комісії Петер Стано сказав на пресконференції, що "Росія загрожує безпеці ЄС, а тому необхідно задіяти всі інструменти на рівні Союзу і на рівні держав-членів, а також подумати про безпеку всієї Шенгенської зони».

У Бєлгороді люди щодня відчувають страх

У нещодавній статті агенція Аль-Джазіра направила прожектор на прикордонне російське місто Бєлгород, який Україна вже місяцями атакує з повітря, і на те, як його мешканці відчувають це на собі.

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«Я бачила і чула, як обстрілюють Бєлгород від самого початку війни, – 21-річна журналістка Юлія сказала кореспонденту Аль-Джазіри. – Не бачити цього не можна, це зачепило кожного в місті. Тут ніде немає безпечного місця. Навіть у центрі, де раніше нічого не траплялося і повно поліції, урядовців. Вони ж мають захищати цей район, а так виходить, що ні».

У травні Владімір Путін сказав, що його війська створюють «буферну зону» на північному сході України, щоб убезпечити Бєлгород від атак. Він також сказав, що Захід «хворий на голову», якщо вважає, що може диктувати умови Москві.

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Як пише Аль-Джазіра, цитуючи губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в області загинуло понад 200 людей і постраждали ще більше тисячі, «в тому числі десятки дітей, у деяких ампутовані кінцівки».

Катарська агенція тут же наголосила: «Безсумнівно, від цієї війни найбільше постраждали цивільні українці – їх загинули десятки тисяч, а такі міста, як Маріуполь, повністю зруйновані».

У статті йшлося про ракетний удар ЗСУ 30 грудня 2023 року, в результаті якого загинуло 25 людей. Це наразі найбільша кількість жертв українських ударів серед цивільного населення Росії.

«На жаль, це вже стало реальністю для кожного, хто тут живе», сказала кореспонденту Аль-Джазіри політолог із Бєлгорода Маргарита Лісничая. Втім, за її словами, вона все одно за Путіна.