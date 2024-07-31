Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо.

Як стверджують джерела Kyiv Post у спецслужбі, група «Хімік» наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

Kyiv Post отримав декілька ексклюзивних відео та фото, на яких видно продовження спецоперації бійців підрозділів Головного управління розвідки (ГУР) зі знищення російських військ в Сирії.

На оприлюднених відеозаписах видно головні епізоди атаки: спершу знищується російський рухомий комплекс РЕБ, а за тим дрони атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі. Повідомляється, що удар було здійснено наступного дня після зустрічі президента Росії Владіміра Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, що відбулась у середу, 24 липня.

Цей аеродром контролюється росіянами та використовується у військових цілях з 2015 року.

Фото отримане від джерел Kyiv Post

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Співрозмовник Kyiv Post в українській розвідці розповідає, відомо, що даний обʼєкт серед іншого використовувався також для тренування та відправки іноземних найманців на війну в Україну.

Варто нагадати, що на початку червня цього року Kyiv Post публікував ексклюзивні кадри як українські спецпризначенці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

Фото отримане від джерел Kyiv Post

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Тоді як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, які під контролем так званого «угруповання сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці».

Що роблять українські спецпризначенці в Сирії?

Втручання Росії в Сирію в 2015 році, спочатку спрямоване на підтримку режиму президента Асада під час громадянської війни, призвело до постійного розгортання там тисяч російських військових.

Восени минулого року Москва перекинула частину військ і техніки з Сирії на поле бою в Україні, що потенційно зробило їхні війська в Сирії більш вразливими до атак України в регіоні.

Водночас, з огляду на тривалу присутність у регіоні, росіяни створили численні рекрутингові центри для вербування сирійських найманців для війни в Україні.

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Вербування найманців здійснюється під наглядом «Центру примирення протиборчих сторін і управління переміщенням біженців» на авіабази Хмеймім, яку зайняла Росія.

Там найманцям видають російські паспорти, а потім включають до Збройних сил РФ.

ГУР знищує ворога у будь-якій точці світу, де б вони не перебували - подробиці

У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв «знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували».

Окрім Сирії, українські спецпризначенці ГУР продовжують полювання на прокремлівських найманців ПВК «Вагнера» в Судані та інших частинах Африканського континенту.

У понеділок, 29 липня, Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором, демонструючи свою підтримку Україні.

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У лютому в розпорядження Kyiv Post потрапило в ексклюзивне відео, де український спецназ допитує полонених найманців ПВК “Вагнер” в Республіці Судан. На відео ув'язнені зізнаються, що їхнім завданням було потрапити в Судан і повалити там уряд.

У січні Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому видно, як українські безпілотники знищують «російських найманців» та їхніх «місцевих партнерів-терористів» у Судані.

А в листопаді минулого року Kyiv Post публікував ексклюзивне відео, де український спецназ проводить «зачистку» бойовиків Вагнера в Судані.