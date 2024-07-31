Сили РФ вдарили по 17 населених пунктах Херсонської області, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області – подробиці
Під вогонь потрапили Садове, Антонівка, Новокаїри, Чорнобаївка, Одрадокам'янка, Комишани, Нововоронцовка, Берислав, Олександрівка, Вірівка, Тягинка, Новотягинка, Суханове, Ромашкове, Львове, Гаврилівка та Херсон.
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Окрім 46 приватних будинків і 2 багатоповерхівок, ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури, газогони, господарчі споруди, гаражне приміщення, приватні автомобілі та сільгосппідприємство.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення, з них - 1 дитина", – закцентував Прокудін.
Останні обстріли Херсонщини – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу ворог завдав ударів по 15 населених пунктах регіону.
Ушкоджень зазнали 24 приватні будинки й багатоповерхівка, а також об'єкти критичної та припортової інфраструктури та газогони.
Унаслідок російської агресії 8 людей дістали поранення.