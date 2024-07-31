Українська медична система зазнала 1911 атак з лютого 2022 року, повідомив Укрінформ, цитуючи представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Скільки разів атакували українські медичні заклади від початку повномасштабної війни

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ВООЗ проводить постійний моніторинг системи охорони здоровʼя. На сьогодні ми верифікували 1911 атак по системі охорони здоровʼя. Майже 40% з них припадає на первинну ланку, центри первинної медичної допомоги. Також можемо сказати, що з початку повномасштабного вторгнення щороку в Україні втрачається приблизно 200 карет "швидкої допомоги", – пояснив Хабіхт.

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Протягом 2024 року помітна зміна тактика ударів Росії: все частіше відбуваються так звані подвійні удари, в одну і ту саму точку. Внаслідок цього наражаються на ризик медичні працівники, парамедики та інший персонал, який прибуває на допомогу постраждалим.

"Загалом, за нашими даними, під час атак загинули 157 медиків під час надання допомоги пацієнтам", – додав представник ВООЗ.

Пошкоджений медзаклад на Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

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Ці атаки суттєво впливають на роботу медиків, систему охорони здоровʼя і відповідно на доступ людей до медичних послуг. Нині, на його думку, складно дати конкретну оцінку, якими будуть наслідки для здоровʼя українців через ускладення доступу до меддопомоги і відкладення звернення до лікарів.

"Якщо взяти, до прикладу, ситуацію з гіпертензією, підвищеним артеріальним тиском, то ми бачимо, що тільки один з пʼяти людей, які потребують лікування гіпертензії, контролює свій стан. Часто це повʼязано саме з неможливістю отримати доступ до послуг охорони здоровʼя, особливо у тих районах, які близькі до лінії зіткнення", – сказав Хабіхт.

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У цьому зв'язку він відзначив зростання кількості випадків інсультів через те, що люди відкладають візит до лікаря або не мають змоги отримати меддопомогу. Водночас у багатьох випадках можна було б уникнути негативних наслідків інсульту.

Як ВООЗ допомагає медзакладам України

За оцінкою ВООЗ, станом на зараз близько 95% закладів системи охорони здоровʼя України продовжують роботу. Організація особливу увагу приділяє регіонам, де ситуація з доступом до меддопомоги ускладнюється або неможлива через російські атаки. Допомога медзакладам надається з урахуванням їхніх конкретних потреб.

"Ми робимо так званий попередній розподіл медичних засобів, наприклад, хірургічних наборів, наборів медпрепаратів... Також ми тісно співпрацюємо з лікарями первинної ланки, забезпечуючи їм можливість виконувати так звані виїзні заходи для надання медичної допомоги", – зазначив Хабіхт.

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Ще одним рішенням для забезпечення доступу до первинної медичної допомоги є встановлення модульних клінік у тих регіонах, де заклади первинної меддопомоги особливо постраждали від російських атак.

"Перше – надаємо модульні рішення для первинної ланки для Сумщини, Харківщини, Миколаївщині, Херсонщини, де частина медустанов зруйнована. Це дозволяє відновити доступ до первинної допомоги в районах, де надання сервісів ускладнено. Друге рішення – модульні станції екстреної меддопомоги", – наголосив представник ВООЗ.