Лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію вбили у їхній резиденції в Тегерані, повідомили в іранській агенції Mehr, посилаючися на заяву Корпусу вартових ісламської революції.

Ісмаїла Ганію вбили в Тегерані

"Висловлюючи співчуття героїчному народу Палестини, ісламській нації, бійцям Фронту Опору і благородній нації Ірану, сьогодні вранці в Тегерані було завдано удару по резиденції пана доктора Ісмаїла Ганії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули мученицькою смертю", – повідомляється в заяві Корпусу вартових ісламської революції.

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Як зазначили в Mehr, наразі триває подальше розслідування інциденту.

Своєю чергою, міністерство закордонних справ Катару, за даними BBC, назвало це "жахливим злочином, небезпечною ескалацією та грубим порушенням міжнародного та гуманітарного права".

"Це вбивство та безрозсудна поведінка Ізраїлю, який постійно обстрілює цивільне населення, призведуть до того, що регіон скотиться в хаос і підірве шанси на мир", – наголосили в міністерстві.

Ізраїль і ХАМАС воюватимуть навіть попри угоду про припинення вогню

Нагадаємо, що хоч інтенсивна фаза бойових дій проти ХАМАСу в секторі Гази наближається до завершення, Ізраїль відмовляється припинити війну.

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За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Ізраїль готовий піти на "часткову угоду" з ХАМАСом, щоб повернути заручників, яких утримують в Газі, але війна все одно триватиме й після припинення вогню "до повної ліквідації" ХАМАСу.

Країна продовжуватиме операцію в Газі доти, доки ЦАХАЛ повністю не знешкодить бойове угруповання ХАМАС.