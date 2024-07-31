Служба безпеки України повідомила про затримання 17-річного мешканця Одеси, який кинув коктейль Молотова у стіну військкомату Вінниці та відзняв загоряння на камеру власного телефону.

СБУ затримала агента ФСБ у Вінниці

Він потрапив у поле зору спецслужби Росії через пошуки швидкого заробітку, а на одному із сайтів виклав резюме, на яке відповів представник ФСБ.

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За гроші він запропонував молодику підпалювати об’єкти військової інфраструктури та автівки українських захисників.

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Фото: Служба безпеки України

Після тестових завдань на кшталт фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті росіяни відправили зловмисника на Вінниччину, де той мав підпалити будівлю ТЦК.

Після цього завдання агент мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

Більше по темі Українські військові вдарили по російській нафтобазі в Курській області Нафтобаза в населеному пункті Вози успішно уражена завдяки операції Служби безпеки України та інших складових Сил оборони.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ у Вінниці

Під час обшуків у нього вилучили саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, яким фільмували злочин та спілкування з агресором.

Фото: Служба безпеки України

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Слідчі Служби безпеки повідомили диверсанту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали шість одеситів, які підпалювали військові автомобілі

Нагадаємо, що СБУ повідомила про затримання шістьох одеситів віком від 18 до 24 років, що працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі, які намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Їх помітила російська спецслужба, оскільки ті активно користувалися Телеграм-каналами з пошуку легкого заробітку, де залишали власні "резюме". В одному з подібних чатів їм відповів представник спецслужби Росії та запропонував гроші в обмін на знищення авто Сил оборони.

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Під час скоєння злочинів палії діяли переважно в парах, зокрема, один підпалював, а інший – знімав це на відео. Ці відео Росія планувала використати для проведення ІПСО.