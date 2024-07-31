Повстанці-туареги – представники корінної народності, що здавна мешкає на півночі Малі – позують для фото з українським прапором, яке Kyiv Post отримав з військових джерел після нещодавніх зіткнень повстанців із регулярною армією Малі та російськими найманцями, які її підтримують.

У відвертій заяві афілійовані із ПВК «Вагнера» групи у соціальних мережах визнали, що «вагнерівці» зазнали великих втрат під час цих зіткнень, і серед загиблих – один із вищих командирів ПВК Сергій Шевченко.

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У Головному управлінні української військової розвідки України (ГУР) після зіткнень натякнули, що Київ надав туарегам «необхідну інформацію», яка «забезпечила успіх військової операції проти російських військових злочинців».

Ці зіткнення привернули до туарегів увагу світу та висвітлили хиткі основи миру у Північній і Західній Африці, про які багато хто вже підзабув. І також висвітлили ту вагому роль, яку Україна може відігравати у північній Африці, незважаючи на війну, що триває.

Туареги воюють з "вагнерівцями" у Малі - що відомо

У період з 25 по 27 липня відбулися збройні зіткнення між повстанцями-туарегами і регулярною армією Малі, посиленою російськими найманцями, у місті Тінзауатен, розташованому на півночі країни, поблизу кордону з Алжиром.

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Стратегічна структура із захисту народу Азавада (CSP-DPA) – альянс повстанців-сепаратистів (переважно туарегів) – який закликає до незалежності орієнтованої на туарегів держави Азавад, заявив про перемогу над регулярними силами й «вагнерівцями» та опублікував відео з убитими й полоненими бойовиками «Вагнера».

«Бійці Азаваду контролюють Тінзауатен і територію далі на південь у регіоні Кідаль... Російські найманці та солдати малійських збройних сил втекли. Багато хто здався у полон», – повідомив речник повстанців.

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На одному з відео полонений російський найманець запитує російською у своїх наглядачів: «Можеш говорити повільніше?»

Пов’язана з Аль-Каїдою Група підтримки ісламу та мусульман (JNIM) після зіткнень також заявила про участь у розгромі російських найманців. У аналітичному звіті від листопада 2023 року зазначалося, що JNIM має тісні зв’язки з CSP-PSD, попередницею CSP-DPA.

Однак CSP заперечує співпрацю з JNIM під час цих зіткнень.

Російські мілблогери, пов’язані із ПВК «Вагнера», повідомили, що під час зіткнень були вбиті щонайменше 20 бійців «Вагнера», а афілійовані з «Вагнером» Telegram канали стверджують, що бої тривали з 22 по 27 липня.

Військова хунта Малі, яка захопила владу внаслідок заколотів 2020 і 2021 років, спростувала повідомлення про присутність в країні російських найманців, натомість назвала їх «інструкторами», які навчають вояків регулярної армії використовувати російську зброю.

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Що Росія робить у Малі

У період з 2020 по 2021 рік Західною Африкою прокотилася хвиля військових повстань, одне із яких відбулося у Малі.

Військова хунта, яка витіснила з країні французькі війська й розпочала війну з ісламістами, звернулася за військовою та політичною підтримкою до Москви. Росіяни надали таку підтримку, натомість зміцнили свій вплив у регіоні та отримали доступ до природних ресурсів, зокрема до трьох золотих копалень, які допомагають Кремлю фінансувати його агресивну війну проти України.

Ця співпраця призвела до розгортання у країні найманців «Вагнера». Представники хунти офіційно не визнають цього, але відомо, що «вагнерівці» брали активну участь в урядових операціях, спрямованих проти сепаратистів та ісламістів.

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За даними Управління ООН з прав людини, у березні 2022 року найманці «Вагнера» спільно із малийськими регулярними силами стратили щонайменше 500 осіб під час п’ятиденної операції в селі Моура у центральній частині Малі.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Малі та оголосив про збільшення військової допомоги тутешній військовій хунті поряд із іншими формами підтримки.

Що це за народність – туареги?

Туареги – це напівкочовий етнос, який мешкає в регіоні Сахари у Північній та Західній Африці, тобто у Малі, Нігері, Алжирі, Лівії, Буркіна-Фасо та Чаді.

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Вважається, що 950 000 із двох мільйонів туарегів проживають у Малі.

є численні збройні групи, які б'ються за незалежну державу туарегів і сповідують дуже різні ідеології, починаючи від націоналізму до екстремістського джихадизму.

Відповідальність за останні напади на підрозділи «Вагнера» взяв на себе CSP – альянс, що діє на півночі Малі, сформований у 2021 році із туарегських борців за незалежність і арабських націоналістів. Пов'язана з Аль-Каїдою JNIM також взяла на себе відповідальність за ці напади.

У 2021 році одна з груп, утворених CSP, пообіцяла зі зброєю в руках нищити російських найманців, які допомагають урядовим військам. Після цього послідувала ескалація зіткнень у червні 2023 року, під час яких урядові війська атакували позиції CSP, що призвело до подальших ударів у відповідь з боку CSP.

Зіткнення 2023 року призвели до анулювання Алжирської угоди 2015 року, підписаної урядом Малі та рухами Азавада. Це фактично припинило перемир'я між воюючими сторонами.

«Для нас ця війна є екзистенційною», – сказав тоді прес-секретар CSP Мохамед Елмаулуд Рамадан.

«Вагнер і армія реалізують політику випаленої землі проти арабомовних і туарегських громад. Вони вбивають мирних жителів, руйнують наші села і табори та виганяють наших людей».

Участь України у подіях в Малі

Україна натякнула, що надала туарегам інформацію, але її причетність може бути глибшою, ніж визнається Києвом.

Як повідомляє Atlas News, фото, опубліковане Kyiv Post, на якому бійці-туареги тримають український прапор, ймовірно, буле зроблене у червні – перед останніми зіткненнями. Atlas News посилається на журналіста-туарега, який на своїх відео показує людей у ​​такому ж одязі.

«Мій нещодавній візит до Азаваду та зустріч із відважними бійцями Азаваду. Наша боротьба з малійцями, «Вагнером» і терористами ще не почалася», – йдеться у підпису журналіста під відео.

Atlas News зазначає, що на фото з українським прапором двоє чоловіків із гвинтівками дулом донизу одягнені дещо інакше, ніж решта повстанців. Їхній одяг нагадує одяг іноземних військових контрактників, яких зазвичай можна побачити на Близькому Сході.

Колишній американський військовий контрактник розповів Kyiv Post, що хоча «важко визначити» їхні особи через розмитість фото, вояки у особливому одязі дійсно мають світліший колір шкіри, ніж інші люди на фото.

«Але «контрактники» – це широке поняття. Багато що у ворожих країнах або країнах високого ризику виконують саме контрактники. І не всі вони виконують військові завдання. Щоб ви знали. Вони можуть бути інструкторами, радниками тощо», – пояснив він.

Виходячи з наявної інформації, поки не доведено, але можна припустити, що Україна направила військових інструкторів для допомоги CSP у їхній операції проти «вагнерівців». І це був далеко не перший випадок, коли Україна долучається до знищення бойовиків ПВК «Вагнера» в Африці.

У травні Україна відкрила своє перше посольство у Мавританії, північноафриканській країні на північний захід від Малі. Під час відкриття міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове посольство «відкриває численні додаткові можливості: політичні, економічні, торговельні та гуманітарні».

Випадковість? Можливо.