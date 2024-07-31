США очікують від Індії активізації контактів та співпраці з Україною, повідомили в Reuters, цитуючи заступника держсекретаря США, відповідального за азійський напрям, Курта Кемпбелла.

Індія може посилити співпрацю з Україною

"Думаю, що вже незабаром ми почуємо новини про те, що Індія активніше співпрацює з Україною", – пояснив Кемпбелл.

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Заступник держсекретаря наголосив, що Індія прагне відігравати відповідальну роль у міжнародних справах, але вона ніколи не буде формальним союзником чи партнером Сполучених Штатів. Водночас він додав, що це не означає, що США не можуть мати найміцніші з можливих відносини як країни-союзники на глобальній арені.

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Для США Індія є чи не найважливішою країною, де проживає величезна індійська діаспора, а більшість індійців, бажали б мати кращі відносини зі Штатами.

Водночас міністр закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара на пресконференції в Токіо сказав, що потрібно діяти більше для стимулювання переговорів щодо припинення війни. Він додав, що Індія є однією з небагатьох країн, які тримають зв'язок і з Україною, і з РФ.

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"Я можу обґрунтовано очікувати, що буде більше контактів між нами та Україною, а також між нами та Росією", – наголосив Джайшанкар.

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Індія викликала посла України через критику Зеленським візиту прем’єра до РФ

Нагадаємо, що 16 липня уряд країни викликав посла України, щоб обговорити критику з боку Президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі індійського прем'єра Нарендри Моді з російським лідером Владіміром Путіним 8 липня під час обстрілу лікарні "Охматдит".

На тлі інциденту індійський уряд відтермінував засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

8 липня Росія здійснила удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Уражені цивільні об’єкти – три електропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю гірничо-збагачувального комбінату.

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Росіяни також свідомо вдарили по найбільшій дитячій лікарні України та Європи – Охматдит, де проходили лікування сотні дітей. Унаслідок атаки зруйнований корпус, де пацієнти отримували діаліз.

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