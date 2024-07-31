Євросоюз не визнаватиме результатів цьогорічних президентських виборів у Венесуелі до оприлюднення результатів підрахунків усіх голосів.

Про це повідомили в Reuters, цитуючи високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля.

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ЄС відмовився визнавати результати виборів у Венесуелі

Зазначається, що виборча комісія країни оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, в яких чинний президент Ніколас Мадуро набрав 51% голосів, але венесуельська опозиція оприлюднила інші результати.

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"Це є додатковою причиною для невизнання результатів, поки вони не будуть повністю і незалежно перевірені", – наголосив Боррель.

Він додав, що члени Євросоюзу ухвалять рішення про можливі наступні кроки лише після того, як стануть відомі остаточні підрахунки голосів.

США можуть застосувати нові санкції проти Венесуели після "перемоги" Мадуро

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена заявила, що махінації на виборах позбавили заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро про переобрання "будь-якої довіри" й можуть призвести до нових санкцій.

Більше по темі У Грузії з 1 серпня почнуть реєструвати "іноагентів" За кілька днів закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів", набуде чинності.

На думку американських чиновників, без публікації повного підрахунку голосів міжнародна спільнота не визнає оголошений результат.

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У Венесуелі розпочалися мітинги прихильників опозиції, на думку яких результати президентських виборів на користь чинного керівника держави Ніколаса Мадуро сфальсифіковані.