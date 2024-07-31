Наразі в Україні зареєстроване 701 051 провадження про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги, повідомив Опендатабот.

Як упродовж років змінювалася кількість боргів за комунальні послуги

Станом на лютий 2022 в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг, а наприкінці 2023 року налічувалося 659 684 боргів. За півроку їхня кількість зросла на 6,3%.

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Інфографіка: Опендатабот

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Де проживає найбільше боржників за комунальні послуги

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області, тобто там зареєстровано понад 100 тис. проваджень або. Найбільше їх також у Харківській та Донецькій областях – 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно.

Несплата за опалення становить 36,9% від усіх боргів. На другому місці – борги за водопостачання, тобто 18,6%. Замикають трійку борги за електроенергію – 67,9 тис. або 9,7%.

У 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося, а це близько 109 тис. боргів.