Наразі в Україні зареєстроване 701 051 провадження про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги, повідомив Опендатабот.
Як упродовж років змінювалася кількість боргів за комунальні послуги
Станом на лютий 2022 в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг, а наприкінці 2023 року налічувалося 659 684 боргів. За півроку їхня кількість зросла на 6,3%.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Де проживає найбільше боржників за комунальні послуги
Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області, тобто там зареєстровано понад 100 тис. проваджень або. Найбільше їх також у Харківській та Донецькій областях – 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно.
Несплата за опалення становить 36,9% від усіх боргів. На другому місці – борги за водопостачання, тобто 18,6%. Замикають трійку борги за електроенергію – 67,9 тис. або 9,7%.
У 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося, а це близько 109 тис. боргів.