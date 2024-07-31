Польська армія з 1 серпня розпочне військову операцію "Східна зоря", спрямовану на посилення захисту неба у східних регіонах країни.

Вона, як і раніше анонсована операція "Безпечне Підляшшя" - реакція на загрози, що виникли внаслідок війни Росії проти України, повідомляє RMF24.

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Польська армія проведе операції у зв'язку з загрозами, пов'язаними із війною в Україні - що відомо

Операція "Східна зоря", спрямована на посилення захисту повітряного простору Польщі, охоплюватиме східні та північно-східні райони країни.

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Вона проходитиме паралельно з анонсованою раніше операцією "Безпечне Підляшшя" і є реакцією на загрози, що виникли внаслідок війни Росії проти України.

Зокрема, йдеться про ризики порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

Операція передбачає постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, навчання та координацію із союзниками.

Генерал Мацей Кліщ зазначив, що мета операції – консолідувати зусилля підрозділів, долучених до захисту неба, і вона враховуватиме не лише національні сили й засоби протиповітряної оборони, а й заходи інших союзників у НАТО в цьому регіоні та заходи на рівні НАТО.

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За його словами, до операції будуть залучені сили союзників Польщі по НАТО, зокрема Британії та США.