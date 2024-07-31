Польська армія з 1 серпня розпочне військову операцію "Східна зоря", спрямовану на посилення захисту неба у східних регіонах країни.
Вона, як і раніше анонсована операція "Безпечне Підляшшя" - реакція на загрози, що виникли внаслідок війни Росії проти України, повідомляє RMF24.
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Польська армія проведе операції у зв'язку з загрозами, пов'язаними із війною в Україні - що відомо
Операція "Східна зоря", спрямована на посилення захисту повітряного простору Польщі, охоплюватиме східні та північно-східні райони країни.
Вона проходитиме паралельно з анонсованою раніше операцією "Безпечне Підляшшя" і є реакцією на загрози, що виникли внаслідок війни Росії проти України.
Зокрема, йдеться про ризики порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.
Операція передбачає постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, навчання та координацію із союзниками.
Генерал Мацей Кліщ зазначив, що мета операції – консолідувати зусилля підрозділів, долучених до захисту неба, і вона враховуватиме не лише національні сили й засоби протиповітряної оборони, а й заходи інших союзників у НАТО в цьому регіоні та заходи на рівні НАТО.
За його словами, до операції будуть залучені сили союзників Польщі по НАТО, зокрема Британії та США.
Od 1 sierpnia 2024 roku Siły Zbrojne RP 🇵🇱 rozpoczynają dwie nowe operacje mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego na wschodniej granicy kraju. Operacje o kryptonimach BEZPIECZNE PODLASIE oraz WSCHODNIA ZORZA są odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z presją… pic.twitter.com/Hd2wrOaeTm— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) July 31, 2024
Польща проведе нову військову операцію на кордоні з Білоруссю - подробиці
На польсько-білоруському кордоні 1 серпня стартує військова операція «Безпечне Підляшшя» до якої долучаться 17 тисяч солдатів.
За нову операцію буде відповідати 18-та механізована дивізія. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, в тому числі ті, які брали участь у місії в Косові.
Операція пов'язана з міграційним тиском, який останні декілька місяць охопив польсько-білоруський кордон.
Цьогоріч на ділянці польсько-білоруського державного кордону, яку охороняє Підляський відділ прикордонної служби РП, затримано 216 пособників та організаторів незаконного перетину кордону.
Кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у «гібридній війні» проти Заходу, зазначали у Reuters.