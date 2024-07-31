Завдяки відновленню поставок американської зброї Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Подальший розвиток співробітництва між Україною та США є запорукою зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на зустрічі із пані послом США в Україні Бріджит Брінк.

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Стефанчук обговорив з Брінк співпрацю України та США - що відомо

"Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Обговорили ряд важливих питань, зокрема оборонну допомогу з боку США, членство України у НАТО, посилення санкцій проти РФ, підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського, а також міжпарламентську співпрацю", - повідомив голова ВРУ.

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Стефанчук зауважив, що "розвиток системного й ґрунтовного співробітництва між Верховною Радою України та Конгресом США є запорукою зміцнення нашого стратегічного партнерства".

Більше по темі У Пентагоні оголосили вміст двох пакетів допомоги для України Міноборони США опублікувало перелік озброєння, які Україна отримає в межах пакета військової допомоги на $200 млн та оборонного замовлення на $1,5 млрд.

"Ціную лідерство США у наданні оборонної допомоги Україні та у консолідації міжнародних зусиль на підтримку України у форматі "Рамштайн". Завдяки відновленню поставок американської зброї нам вдалося стабілізувати ситуацію на передовій", - наголосив він.

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Також Стефанчук зазначив, що для України членство в Альянсі є безальтернативною метою.

"Майбутнє України у НАТО. Де-факто армія України вже є армією НАТО — Україна воює зброєю НАТО, воює за стандартами НАТО", - додав голова ВРУ.

Він зауважив, що Україна цінує дії, спрямовані на подальше послаблення військово-промислової бази Росії та зменшення її підтримки з боку третіх країн, шляхом запровадження санкцій, і додав, що важливо продовжувати цю роботу.