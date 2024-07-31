Завдяки відновленню поставок американської зброї Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Подальший розвиток співробітництва між Україною та США є запорукою зміцнення стратегічного партнерства між країнами.
Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на зустрічі із пані послом США в Україні Бріджит Брінк.
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Стефанчук обговорив з Брінк співпрацю України та США - що відомо
"Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Обговорили ряд важливих питань, зокрема оборонну допомогу з боку США, членство України у НАТО, посилення санкцій проти РФ, підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського, а також міжпарламентську співпрацю", - повідомив голова ВРУ.
Стефанчук зауважив, що "розвиток системного й ґрунтовного співробітництва між Верховною Радою України та Конгресом США є запорукою зміцнення нашого стратегічного партнерства".
У Пентагоні оголосили вміст двох пакетів допомоги для України
"Ціную лідерство США у наданні оборонної допомоги Україні та у консолідації міжнародних зусиль на підтримку України у форматі "Рамштайн". Завдяки відновленню поставок американської зброї нам вдалося стабілізувати ситуацію на передовій", - наголосив він.
Також Стефанчук зазначив, що для України членство в Альянсі є безальтернативною метою.
"Майбутнє України у НАТО. Де-факто армія України вже є армією НАТО — Україна воює зброєю НАТО, воює за стандартами НАТО", - додав голова ВРУ.
Він зауважив, що Україна цінує дії, спрямовані на подальше послаблення військово-промислової бази Росії та зменшення її підтримки з боку третіх країн, шляхом запровадження санкцій, і додав, що важливо продовжувати цю роботу.
Допомога США Україні - що відомо
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 29 липня повідомив про передачу Україні чергової військової допомоги на суму до 200 мільйонів доларів.
Міноборони США публікувало перелік озброєння, які Україна отримає в межах пакета військової допомоги на $200 млн та оборонного замовлення на $1,5 млрд.
Зокрема, йдеться про:
- боєприпаси для передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- боєприпаси для ППО малої і середньої дальності;
- ракети RIM-7 для протиповітряної оборони;
- засоби радіоелектронної боротьби; боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155- та 105-міліметрові артилерійські снаряди;
- мінометні міни калібру 120 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- стрілецьку зброю;
- вибухові матеріали, обладнання та боєприпаси для підриву;
- системи захищеного зв'язку;
- послуги супутникової зйомки;
- запасні частини, технічне обслуговування тощо.
США продовжуватимуть працювати разом із майже 50 країнами над забезпеченням України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією.
Міністерство оборони США 12 липня оголосило вміст 61-го траншу військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень Джо Байдена, до якого, зокрема, входять батарея ЗРК Patriot, системи ППО і ракети для HIMARS.