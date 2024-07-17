На польсько-білоруському кордоні 1 серпня стартує військова операція «Безпечне Підляшшя» до якої долучаться 17 тисяч солдатів.

Раніше застосовані механізми захисту кордону з Білоруссю позитивно вплинули на ситуацію, цитує RMF24 міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша.

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У Польщі проведуть нову військову операцію поблизу Білорусі - що відомо

Під час пресконференції з очільником польського МВС Томашем Семоняком Косіняк-Комиш зазначив, що рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект – кількість спроб перетину кордону і самих перетинів зменшилась.

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За нову операцію буде відповідати 18-та механізована дивізія. Для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, в тому числі ті, які брали участь у місії в Косові.

Очільник Міноборони також запевнив, що всі, хто в будь-який спосіб кривдитиме солдатів польської армії та офіцерів, які захищають польський кордон, відповідатимуть за це.

Водночас Семоняк вказав, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.

Він розповів, що спільно з Міністерством закордонних справ проводяться заходи, спрямовані на те, щоб громадяни країн, з яких прибувають нелегальні мігранти, усвідомлювали, що запланований ними перетин польсько-білоруського кордону є злочином.

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"Ми також постійно чинимо політичний тиск на Білорусь, щоб вона відмовилася від цієї процедури", – додав Семоняк.

Міністр зазначив, що Польща також вимагає від Білорусі співпраці у розслідуванні, щоб знайти вбивцю польського солдата, який помер після поранення на кордоні.

Міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні - що варто знати

Цьогоріч на ділянці польсько-білоруського державного кордону, яку охороняє Підляський відділ прикордонної служби РП, затримано 216 пособників та організаторів незаконного перетину кордону.

Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів камінням.

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Кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у «гібридній війні» проти Заходу, зазначали у Reuters.

Згідно з даними агенції Frontex, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагаються перетнути східний кордон ЄС, зросла майже вдвічі.

Крім того, останнім часом офіційні особи Польщі та Фінляндії попереджали, що кількість людей, які намагаються перетнути кордон через Білорусь чи Росію, може значно зрости в найближчому майбутньому.

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Нещодавно у Польщі висловили сподівання, що вдасться залучити прикордонників і поліцейських з Фінляндії, Німеччини та Греції для патрулювання кордону з Білоруссю на тлі занепокоєння з приводу міграційного тиску, яке дедалі більше росте.

Також польська сторона повідомляла про намір порушити питання захисту кордонів з Білоруссю на саміті НАТО у Вашингтоні.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявляв, що МВС організує спецпідрозділи Прикордонних сил країни, які захищатимуть кордон від нелегальних мігрантів.

Він наголосив, що це потрібно було зробити вже давно. У квітні на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей.