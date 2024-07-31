Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відмовитися від використання російської нафти. Український прем'єр зазначив, що «Росія і енергетична безпека - не сумісні речі».

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Українські санкції проти "Лукойлу" діятимуть попри позицію Словаччини - подробиці

«Протягом останніх тижнів мав низку розмов з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Всі вони були в дусі нашої спільної політики нового прагматизму й усі — про енергетичну безпеку наших країн», - наголосив Шмигаль.

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Він зауважив, що «Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти. Росія і енергетична безпека - не сумісні речі».

Прем’єр-міністр України нагадав, що ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує.

Шмигаль також зазначив, що Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права.

«Ми беззаперечно виконуємо Угоду про асоціацію з ЄС. Так буде і надалі», - запевнив він.

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Прем’єр-міністр України додав, що санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення.

Окремо він зазначив, що «Словаччина - наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз».

«Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки, — це сумнівний шлях», - зауважив Шмигаль.

За його словами, прем’єри двох країн домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де продовжать «конструктивний, прагматичний діалог».

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Шмигаль висловив впевненість, що будуть знайдені взаємовигідні рішення для України, для Словаччини, для Європи.

Угорщина блокуватиме 6,5 млрд євро, поки Україна не дозволить транзит "Лукойлу" – що відомо

Нагадаємо, що міненергетики Угорщини 23 липня скликало робочу групу з питань безпеки постачання щодо стабільності постачання енергоресурсів, яка розглянула уже зроблені кроки й можливі майбутні дії.

"Поки це питання не буде вирішено Україною, усі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації Європейського фонду миру (EPF) за поставки зброї", – зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

21 липня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за санкції проти нафтової компанії Росії "Лукойл".

«Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки», – цитує словацького прем'єра Tasr.

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Фіцо стверджує, що це може призвести до припинення постачань в Україну нафти, видобутої Slovnaft.

«Це вплине не лише на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок в Україну нафти, видобутої Slovnaft, яка становить майже десяту частину всього українського споживання», - стверджує словацький прем'єр.

Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від свого ключового постачальника «Лукойл» після того, як у червні Україна запровадила заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.