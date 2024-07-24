Угорщина блокуватиме 6,5 млрд євро компенсації Європейського фонду миру, поки Україна не дозволить транзит "Лукойлу", повідомили в Reuters.

Угорщина блокуватиме кошти з фонду ЄС

Міненергетики Угорщини вчора скликало робочу групу з питань безпеки постачання щодо стабільності постачання енергоресурсів.

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За даними Reuters, ця робоча група розглянула уже зроблені кроки й можливі майбутні дії.

"Поки це питання не буде вирішено Україною, усі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації Європейського фонду миру (EPF) за поставки зброї", – зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

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Цього місяця Словаччина та Угорщина заявили , що припинили отримувати нафту від "Лукойлу" трубопроводом "Дружба" після того, як Україна минулого місяця ввела заборону на транзит енергоресурсів "Лукойлу".

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Словаччина розкритикувала Україну за санкції проти "Лукойлу"

Нагадаємо, що 21 липня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за санкції проти нафтової компанії Росії "Лукойл".

Фіцо назвав санкції "безглуздими", додавши, що вони нібито шкодять не РФ, а деяким країнам ЄС.

Сировиною "Лукойл" користується словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL.

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Фіцо стверджував, що це може призвести до припинення постачань в Україну нафти, виробленої Slovnaft. 

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