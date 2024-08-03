Певну кількість ракет Martlet вже передавали Україні, їхнє успішне бойове застосування відбулося ще у 2022 році. Під час бойових дій в Україні британські ракети Martlet неодноразово знищували російські розвідувальні безпілотники «Орлан-10». А 27 червня 2022 року військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили цією ракетою російський бойовий гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

Останнім часом Велика Британія збільшує кількість українських військових, які проходитимуть навчання з використання ракет Martlet.

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Основна перевага цих ракет полягає в їх універсальності та багатофункціональності. Вони здатні ефективно знищувати наземні, морські та повітряні цілі, що робить їх надзвичайно корисними у різних видах бойових дій. Крім того, ракети Martlet можуть запускатися з різних платформ, що робить їх універсальною зброєю. Ці ракети встановлюють на гелікоптери для запуску з повітря, на військові кораблі, де вони виконують роль систем ППО ближньої дії або протикорабельної оборони, на наземні пускові установки для запусків з землі. Також Martlet можуть використовуватись підрозділами ППО як ручні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК).

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Варто зазначити, що ці британські ракети є доволі сучасними, оскільки перше серійне замовлення на 1000 ракет було сформовано у 2013 році, а реальна спроможність експлуатувати їх з'явилася лише у 2021 році. Останнє замовлення уряду Великої Британії на 176 мільйонів фунтів передбачає не лише виробництво ракет, а й модернізацію наземної техніки для встановлення Martlet. Також запланована модернізація протикорабельної ракетної системи Королівського флоту, яка передбачає завдяки встановлення Martlet на більшу кількість палубних багатоцільових гелікоптерів Wildcat.

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Невелика ракета з великими можливостями

Ракета Martlet має довжину всього 1,4 метри, діаметр 76 мм та вагу 13 кілограмів. Завдяки її компактності, один британський протичовновий гелікоптер може нести до 20 таких ракет одночасно. Сучасна система керування вогнем та прицілювання дозволяє оснащеним Martlet гелікоптерам ефективно знищувати не лише морські цілі, але й ворожі гелікоптери та безпілотники.

Ракета Martlet здатна вражати цілі на відстані до 9 кілометрів, рухаючись зі швидкістю 1,5 Маха, або 1800 кілометрів на годину. Хоча її швидкість удвічі менша, ніж у ракети Starstreak, зменшена швидкість Martlet має свої переваги.

По-перше, менша швидкість забезпечує більшу дальність ураження, оскільки ракета використовує менше палива за кожну секунду польоту. Наприклад, Starstreak має дальність до 5-6 кілометрів, тоді як швидкість Martlet сягає 9 кілометрів. По-друге, менша швидкість позитивно впливає на точність влучання. Військові запевняють, що зменшена швидкість допомагає краще керувати та наводити ракету на рухому ціль, що підвищує ефективність комплексу. Відносно низька швидкість польоту Martlet обумовлена тим, що наведення ракети на ціль відбувається завдяки лазерному підсвічуванню. Оператор, визначивши ціль (повітряну, морську чи наземну), утримує її у прицілі до самого влучання ракети, яка летить на лазерний слід, випромінюваний пусковою установкою. Управління лазерним променем здійснюється спеціальним джойстиком на пусковій установці, що дозволяє оператору керувати ракетою без переміщення пускової установки. Перевага наведення через лазерний промінь полягає в тому, що ракета ігнорує теплові пастки, які може відстрілювати ціль, адже керування здійснюється в ручному режимі.

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На кінцевому етапі польоту ракети вмикається інфрачервона головка самонаведення, яка здатна самостійно захопити ціль і не потребує подальших коригувань оператора. Проте цей режим ефективний лише для цілей з високою тепловіддачею, таких, як двигуни гелікоптерів, літаків та крилатих ракет. Опція ручного керування значно розширює можливості Martlet, дозволяючи цим ракетам успішно протидіяти ворожими безпілотниками. Невеликі безпілотні літальні апарати мають низьку теплову сигнатуру, що робить їх більш захищеними від ракет, у яких використовується інфрачервона головка самонаведення.

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Бойова частина ракети є кумулятивно-уламковою й важить 3 кілограми, що дозволяє виводити з ладу навіть легкоброньовану наземну техніку. Підрив ракети здійснюється у момент максимального зближення з ціллю завдяки неконтактному лазерному підривнику.

Martlet на озброєнні Сил Оборони України

З огляду на те, що Велика Британія почала нарощувати виробництво Martlet, не можна виключати, що ці ракети будуть базуватися не лише на наземних платформах українських військ. Теоретично Martlet можуть встановлюватися на українські військові гелікоптери Мі-8 та Мі-24. Більше того, щоб не наражати на небезпеку дефіцитну українську авіацію та пілотів, ракети Martlet можуть встановлюватися на безпілотники. Австрійська компанія Schiebel вже продемонструвала подібний варіант експлуатації, створивши багатоцільовий безпілотний гелікоптер Camcopter-S100, який може бути оснащений ракетою Martlet, а управління гелікоптером може здійснюватися в радіусі 200 кілометрів.

Ще однією важливою перевагою ракети Martlet є її вартість. Виробництво однієї такої ракети коштує близько 30 тис. доларів, що значно дешевше за більшість її аналогів. Наприклад, виробництво ракети для комплексу «Игла-1» коштує 60-80 тис. доларів, а вироблені у Німеччині ракети до американського ПЗРК Stinger FIM-92K Block I, за останніми даними, коштують майже 780 тисяч євро за одиницю.

З огляду на стрімкий розвиток в Україні морських та повітряних безпілотників, створення власного безпілотного носія ракет Martlet є для українців лише питанням часу. Інтеграція ракет Martlet із українським безпілотними платформи значно розширить можливості ЗСУ у боротьбі з наземними, морськими та повітряними цілями.

Martlet може суттєво посилити можливості України нищити російські БПЛА, гелікоптери й навіть крилаті ракети.