Росіяни масово платять хабарі, щоб відкупитися й покинути службу в армії, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) у четвер, 1 серпня.

Про це, зокрема, свідчить різке зростання кількості зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.

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Як приклад ГУР наводить той факт, що за 5 місяців 2024 року у Південному військовому окрузі ЗС РФ кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

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“Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції”, - повідомляє пресслужба ГУР.

Більше по темі ГУР вдарило по військах РФ на Тендрівській косі в Чорному морі Внаслідок нальоту на Тендрівську косу знешкоджено ворожу броньовану техніку, фортифікаційні укріплення та особовий склад РФ.

Понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин Південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій, кажуть у ГУР.

В розвідці вважають, що фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про поглиблення деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами.

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Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова - подробиці

У квітні цього року заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.

Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці. Його підозрювали в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів.

У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.