Росіяни масово платять хабарі, щоб відкупитися й покинути службу в армії, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) у четвер, 1 серпня.
Про це, зокрема, свідчить різке зростання кількості зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва у російській армії.
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Як приклад ГУР наводить той факт, що за 5 місяців 2024 року у Південному військовому окрузі ЗС РФ кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.
“Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції”, - повідомляє пресслужба ГУР.
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Понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин Південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій, кажуть у ГУР.
В розвідці вважають, що фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про поглиблення деморалізації особового складу окупаційних сил та загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами.
Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова - подробиці
У квітні цього року заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.
Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці. Його підозрювали в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів.
У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.