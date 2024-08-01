Війська РФ завдали по Донеччині 2 634 удари за добу, поінформували в Управлінні Національної поліції.

Обстріли на Донеччині – подробиці

"Пошкоджено 70 цивільних об’єктів – 48 житлових будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, будинок культури, меморіал загиблим воїнам, гаражі, автомобілі, газопроводи та електромережі", – уточнили в поліції.

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У Маринівці дрон налетів на трактор, унаслідок чого тракторист загинув.

На Ганнівку скинули авіабомбу "КАБ-250" із модулем УМПК, в результаті поранені три мирні жителі, з них двоє дітей – дівчата 3 та 15 років. Молодша дівчинка наразі у важкому стані. Удар також зруйнував приватний будинок.

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Авіабомбою "УМПБ Д-30СН" вдарили по Миколаївці Новогродівської громади, через що травмовані дві цивільні особи й пошкоджені 6 приватних будинків та об’єкти соціальної інфраструктури.

Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Двоє мешканців Північного дістали поранення внаслідок дронового нальоту. Часів Яр атакували з "Градів", унаслідок чого поранена людина й пошкоджені три приватні оселі.

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Чотири бомби "УМПБ Д-30СН" вдарили по Лиману – є поранений, а руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків. Ще один травмований мирний житель – у Предтечиному, де пошкоджено дві домівки.

Велика Новосілка постраждала від удару з РСЗВ "Смерч", який пошкодив 6 приватних будинків, 2 адмінбудівлі та пам’ятник загиблим воїнам.

У Новогродівці два обстріли (один із використанням бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК") пошкодили 7 багатоквартирних і 8 приватних будинків, 7 гаражів і три цивільні автівки.

Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

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Армія РФ продовжить тактичне просування на Донеччині – що відомо

Аналітики британської розвідки спрогнозували, що протягом найближчих тижнів російська армія надалі тактично просуватиметься на східному фронті.

Вони зазначили, що в липні цього року російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль декілька селищ і наблизившись до логістичного вузла Покровська.

Сухопутні війська РФ просунулися на північ до міста Нью-Йорк, що перебуває на лінії фронту ще з 2014 року.