Спекотний липень відступає та звільнює місце для серпня, і хочеться сповільнитися та насолодитися останнім місяцем літа сповна. А щоб не пропустити жодну цікаву подію, рекомендуємо ознайомитися з анонсами фестивалів, виставок і концертів, які відбудуться цими вихідними. Усе найцікавіше для вас у нашій добірці!

Фестиваль "Культура Етно" в V`yava

Великий фестиваль "Культура Етно" відбудеться у просторі V`yava 3 та 4 серпня. У самому серці Києва буде звучати народна музика, виступатимуть відомі артисти, будуть готуватися автентичні українські страви, проводитися майстер-класи з народного мистецтва, вестимуться лекції, а зелений сад буде відкритим для відвідувачів. Не пропустіть цю унікальну подію на вихідних, коли замість звичайної прогулянки можна потрапити у самісіньке серце етносвіту!

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2 серпня на фестивалі виступить Іvan Navi зі своїм великим літнім концертом. Його відомі хіти "Такі Молоді", "Пишу тобі листа", "Тимчасовий релакс", "Холодна ніч", "Це вона (Зірка)" ви точно не раз чули по радіо чи в кафе, тож тепер зможете почути виконавця вживу.

Ціна: від 250 гривень. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань)

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Коли: 3-4 серпня з 14:00, 2 серпня з 18:00

Екскурсія вихідного дня: "Шістдесятники проти імперії"

Наші шістдесятники — це молоді, талановиті представники української інтелігенції 1960-х років, які виступали проти радянського тоталітарного режиму. Наразі всі вони стали символом відродження та незалежності, про них ми завжди пам'ятаємо, на них прагнемо рівнятися. Пропонуємо вам дізнатися більше про їхній внесок у культуру та історію України та роль у формування нашої ідентичності.

Зануритися у світ, в якому жили Ліна Костенко, Василь Симоненко, Василь Стус, В'ячеслав Чорновол, Алла Горська та інші відомі діячі того часу, можна з екскурсією від Ганни Пилипенко та Дмитра Синько. Вони розкажуть вам про цих незвичайних людей цікаво, без зайвого пафосу і "бронзовості".

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Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: початок біля Монумента Незалежності на станції метро Майдані Незалежності

Коли: 3 серпня, 12:00

Поп-ап в Octo tower

Шість років kasuteira виробляє handmade japan-inspired 🇯🇵 десерти. Продовжуючи тематику затишного японського вікенду, цими вихідними паркуємося смакувати матча-десертами ручної роботи в Octo tower. З чудових десертів будуть представлені: Greenie, ochi матча, матча трюфель, матча шоколад, матча фондан, матча nama, матча cupbaby, мilky матча, вруна рол. Це чудова нагода долучитися до пізнання інших культур, побувати на неформальному двіжі та захопити собі якийсь цікавий сувенір із простору Octo tower!

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Ціна: вхід вільний

Де: Octo tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 3 серпня з 12:00

Виставка живопису "Гаага – Київ"

Музей Ханенків запрошує на виставку "Гаага-Київ. Живопис кінця ХІХ — початку ХХ століття із колекцій родини Гoґстедерів та Пономарчуків". Встигніть відвідати подію, адже експозиція відкрита з 17 травня й вже 16 серпня 2024 року стане недоступною для відвідувачів. На цій чудовій виставці наразі представлена 31 картина Гаазької школи та 11 робіт українських художників. Експозицію доповнюють фотороботи із краєвидами сучасної Гааги.

Вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Музеї Ханенків будуть представлені витвори старовинного мистецтва. Можна буде побачити унікальні картини українських художників кінця 19-го — початку 20-го століття із приватних колекцій. Виставка започаткована з легкої руки голландського колекціонера Віллема Яна Гoґстедера на знак солідарності з Україною в рамках ініціативи з підтримки українців під час війни.

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Ціна: 100 грн

Де: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17

Коли: до 16 серпня з середи по неділю з 10:30 до 17:30

Сергій Жадан і Veteranka. Вечір врятованих життів

Сергій Жадан цього разу об'єднався із неймовірною спільнотою Veteranka, яка займається забезпечення жінок на фронті всім необхідним. Ці прекрасні жінки із бойовим досвідом за плечима не раз дивилися в очі смерті, а тепер разом із Жаданом, який і сам недавно долучився до бригади Хартія, вони організовують благодійний літературний вечір.

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Мета заходу — зібрати гроші для забезпечення двох медичних служб 13 бригади "Хартія" та штурмового батальйону 92 бригади. Мета цього великого збору — 1 млн гривень, щоб якомога більше засобів тактичної медицини передати на найгарячіші ділянки фронту.

Гості вечора зможуть послухати чудові вірші, долучитися до автограф-сесії, стати учасниками аукціону з унікальними лотами, а також придбати ексклюзивний мерч із цитатами Сергія Жадана.

Ціна: 800-1500 грн. Квитки

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б

Коли: 3 серпня, 16:00, 19:00

Музика з "Дюни", "Опенгеймера": саунтреки на даху ЦУМ

Легендарний Svitlo Concert знову заграє саундтреки зі всім відомих фільмів, які колись отримали "Оскара" за неперевершене звучання та чуттєвість. Музика лунатиме на даху ЦУМу, створюючи атмосферу затишку й комфорту, в якій глядачі зможуть насолодитися прекрасним заходом сонця під неймовірні мелодії.

Будуть лунати треки з таких кінофільмів: Опенгеймер, "Дюна", "Душа", "Ла Ла Ленд", "Готель Гранд Будапешт", "Життя Пі", "Вавілон", "Життя прекрасне", "Форма води", Мільйонер з трущоб", Володар Перснів", "Англійський пацієнт, "Король Лев" та багатьох інших.

Ціна: від 550 грн. Квитки

Де: ЦУМ, вул. Хрещатик, 28

Коли: 4 серпня 19:00

Виставка "Снилось мені — чи ж снилося мені..?"

Художниця Сана Шахмурадова-Танська спробувала дослідити травматичний вплив нинішньої війни на свідомість митців. В її полотнах змішані тривога, травма втрати та рани руйнації, що вирує навколо. Ключовим завданням, яке авторка ставила перед собою, є фіксація емоційних слідів тих подій, знання про які є екзистенційно важливими для нас в сьогоденній історії. Це ехо геноцидів в українському історичному контексті та поза ним.

Все це відображено через простір снів і їхнє інтерпретування. Вʼязкість багатьох її композицій та меланхолійна естетика робіт влучно передає загальну втому та виснаженість від війни. Мул і вода набувають значимої присутності в сюжетах художниці та постають наче живі персонажі. Її живопис промовляє голосами десятків тисяч, які зливаються в тривожний хор сьогодення.

Ціна: вхід вільний

Де: Voloshyn Gallery, вул. Терещенківська, 13

Коли: до 25 серпня з середи по неділю з 11:00 до 18:00

Сольний концерт коміка Антона Тимошенка "Повернення"

Один із найпопулярніших коміків країни — Антон Тимошенко — виступить із першим концертом у Києві після туру Америкою. Він вже зібрав колись Палац Україна й тепер знов готовий запалювати свою аудиторію новою програмою у Жовтневому палаці. Глядачі почують запальні жарти про те, як пройшов тур Антона Америкою, про велику корупцію, Work & Travel, повстання машин, економію і Трампа. Виступи Тимошенка завжди приваблюють киян та гостей столиці, адже комік любить жарти "на межі" та завжди влучно попадає у настрій своєї аудиторії.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 4 серпня 18:30

Виставка "Матерія Matters. Український арттекстиль"

Український Дім знову вражає новою виставкою про нашу культуру через традиційні вироби українських митців. Ця виставка є репрезентацією практики створення тканин за останні 100 років — від традиційного гобелена до експериментальних робіт із використанням текстильних матеріалів. Відвідувачам буде доступно до перегляду понад 120 художніх творів близько 60 авторів. Це подія, яку варто відвідати, щоби у прямому сенсі доторкнутися до нашої культури.

Проєкт ознайомить відвідувачів з творчим досвідом бойчукістів, шістдесятників, не омине також і роботи сучасних митців. Ви зможете побачити твори українських художників, які працювали з текстилем у публічному просторі; роботи, що багато значили для розвитку українського стилю в інтер’єрі та костюмі крізь ці роки; текстильні практики, присвячені актуальним темам сьогодення.

Окремо в експозиції представлені елементи вишивки репресованих українців, виконані у таборах і колоніях ГУЛАГу.

Ціна: 50-100 грн

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: до 1 вересня з вівторка по неділю з 11:00 до 19:00