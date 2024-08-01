Очільник естонського МЗС наголосив на необхідності «зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти й підвищити вартість війни для Росії».

«З 8 серпня Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією, щоб надійно гарантувати, що ми не живимо російську військову машину та не допомагаємо агресорові обходити санкції», - написав Цахкна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

З наступного четверга, 8 серпня, Естонія запроваджує повний митний контроль на кордоні з Росією. Його мета - ускладнити РФ торгівлю, живлення військової машини, обхід санкцій та наблизити українську перемогу.

Прикордонники РФ вкрали 24 естонські бакени на річці Нарва - подробиці

У ніч на 23 травня російські прикордонники вкрали понад 20 бакенів, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

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Очільник бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель пояснив, що Естонія і Росія щовесни встановлюють на річці Нарві буї для позначення фарватеру.

Це пов’язано з тим, що річище Нарви змінюється, і тому кожної весни демаркація фарватеру переглядається.

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«До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося в основному за угодою сторін, але з 2023 року Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.

Ми вирішили встановити плавучі буї на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, і щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили помилково у російські води», - сказав Пургель.

Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв. Перші 50 були встановлені ще 13 травня. Проте в ніч проти 23 травня естонські прикордонники виявили, що прикордонники з Росії почали забирати ці буї і за ніч забрали 24 одиниці.

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В Європейському Союзі заявляли, що очікують від російської влади пояснень щодо зняття буїв на річці.

У липні мінстерство закордонних справ Естонії вручило представнику посольства Росії дипломатичну ноту, у якій пропонувалося спільно заміряти фарватер річки Нарва на кордоні між країнами. Росія так і не надала докази, що бакени були встановлені на її боці.