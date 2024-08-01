Північнокорейський ексдипломат Рі Іль Гю вважає, що Пхеньян бажатиме поновити ядерні переговори з Вашингтоном у разі перемоги експрезидента США Дональда Трампа на цьогорічних виборах, повідомила агенція Reuters.

Північна Корея захоче відновити ядерні переговори зі США

За словами Іль Гю, пхеньянські дипломати розробляють методи втілення цього сценарію, щоб зняти американські санкції з програм озброєнь і позбавитися статусу держави-спонсора тероризму, а також отримати економічну допомогу для своєї країни.

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Саміт між Кім Чен Ином і Трампом у В'єтнамі 5 років тому зірвався через санкції, однак Рі Іль Гю частково звинуватив рішення Кіма довірити ядерну дипломатію, на його думку, недосвідченим і необізнаним військовим командирам.

"Кім Чен Ин мало що знає про міжнародні відносини та дипломатію, або про те, як приймати стратегічні рішення. Цього разу міністерство закордонних справ, безумовно, отримає владу і візьме на себе відповідальність, і Трампу буде не так легко знову зв’язати Північну Корею по руках і ногах на чотири роки, не даючи нічого", – пояснив ексдипломат.

Більше по темі Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти Ним став шестидесятирічний губернатор штата Міннесота Тім Волз.

Пхеньян отримав допомогу в галузі ракетних технологій та економіці завдяки зв'язкам із Росією, але найбільшою вигодою для країни стало би блокування нових санкцій і послаблення вже накладених.

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"Росіяни забруднили свої руки, беручи участь у незаконних операціях, і завдяки цьому Північній Кореї більше не потрібно покладатися на США в питанні зняття санкцій, що по суті означає, що вони позбавили США одного з ключових козирів", – наголосив ексдипломат.

Росія поглиблює співпрацю з Іраном та КНДР в обмін на зброю – що відомо

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на летальну допомогу для своєї армії, а цю зброю РФ використовує у війні проти України.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Пхеньян вже передав росіянам мільйони снарядів, а Тегеран постачає "Шахеди".

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Водночас за рахунок такої співпраці Іран та Північна Корея збагачуються та вирішують свої проблеми.

25 липня видання Bloomberg писало про зростання економіки КНДР завдяки поставкам зброї Росії.