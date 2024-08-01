Головні заяви Президента України Володимира Зеленського з інтерв'ю французьким ЗМІ. Зокрема, Зеленський розповів про відмову від територій в обмін на гарантії безпеки, позицію Китаю у війні, головну ціль російського наступу та його причини.

Зеленський розповів чому російська армія просувається на фронті

Президент України зазначив, що серед причин просування російських військ на фронті, зокрема неукомплектованість зброєю партнерів 14 бригад, зневага до життя солдат у російській армії та відсутність дозволу нищити військові об’єкти на території РФ західною зброєю.

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На його думку, якщо Україна подолає ці труднощі, то зможе зупинити просування РФ.

«Ми вже не тримаємо у секреті, що готували 14 бригад, які ми хотіли укомплектувати зброєю. Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервом для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали… Як на вашу думку, якщо з чотирнадцяти бригад укомплектовано три, то можна зупинити (наступ)?» - наголосив Зеленський.

За допомогою останніх європейських та американських пакетів військової допомоги повинні були передусім укомплектувати 14 бригад.

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«Хоча б десяти, скажу відверто. Бо тим хлопцям, які стоять на полі бою потрібна ротація. Їм треба відпочити, а як проводити ротацію, якщо бригади, які повинні стати їм на заміну, порожні» - зауважив Президент.

Друга причина, зазначив Зеленський, полягає у тому, що росіяни, які йдуть вперед, бояться повертатися назад.

«Їх там вбивають, якщо вони повертаються, і це правда», - сказав він і додав, що Путіну все одно на своїх людей, «він їх не рахує».

«Безумовно, коли у тебе така різниця у підходах до свободи і прав людей з твоїм ворогом, ти повинен мати якусь іншу перевагу. А інша перевага — це передусім зброя, технологія», - вважає Зеленський.

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Третя причина просування росіян - неможливість використовувати західну зброю для знищення військових об’єктів на території РФ.

«Що б ви робили, якби знали, що у росіян на глибині 30-60-100 км від кордону стоять установки РСЗВ, літаки, які нас бомблять, або інша зброя: «Гради», С-300, які вони використовують із Бєлгорода, знаючи, що у нас немає прав знищити їх зброю? Ми ламаємо голову, що робити?» - зазначив Зеленський.

Влада України не може відмовитись від територій в обмін на гарантії безпеки без волі народу

Володимир Зеленський вважає, що питання потенційної відмови від українських територій в обмін на гарантії безпеки неможливо вирішити без волі українського народу, оскільки це суперечить українській Конституції.

Крім того, такий варіант буде перемогою для Путіна.

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«Влада не має офіційного права відмовлятися від своїх територій. Щоб це сталося, український народ повинен цього захотіти», - заявив він.

За словами Зеленського, заяв щодо того, чи можна Україні поступитись частиною своїх територій в обмін на гарантії безпеки з боку ЄС чи НАТО може лунати безліч, однак офіційних таких пропозицій до української влади не надходило.

«Треба розуміти, що офіційно Україні ніхто нічого не пропонував. І Україна ніколи не віддасть свої території. Будь-яке питання, пов'язане з територіальною цілісністю України, не може бути вирішене одним президентом, однією людиною чи всіма президентами світу без українського народу. Це неможливо. Це суперечить Конституції України», - заявив президент.

Він додав, що якщо конфлікт буде заморожено, війна може повернутися. Тому це дуже складне питання.

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Армія РФ щодня втрачає вбитими та пораненими до тисячі осіб

За словами Зеленського, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів росіяни втрачають тисячу людей пораненими і вбитими за добу.

«Останні три-чотири тижні росіяни втрачають тисячу людей пораненими і вбитими за добу», - сказав він.

Водночас президент відзначив, що за таких обставин ситуацію треба вирішувати не кількістю військовослужбовців, а якісною підготовкою.

Зеленський розповів, що після набрання чинності змін до закону про мобілізацію українське військове командування доповіло, що «мобілізація збільшилася».

«Ми повинні розуміти, що хлопців на полі бою не вистачає, бо вони у навчальних центрах. Вони не можуть після мобілізації бути кинутими відразу на поле бою», - зазначив він.

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Навчальний процес, за словами Президента, триває мінімум дві місяці, а дехто тренується довше.

«Тому поповнення буде, особливо у тих бригадах, де не вистачає особового складу», - запевнив Зеленський.

Китай може змусити Росію зупинити війну - що відомо

Президент України заявив, що за бажання Китай може змусити Росію зупинити цю війну.

Він додав, що не хотів би, щоб Китай займав роль посередника і тиснув на Росію щодо закінчення війни так само, як тиснуть США та ЄС.

«І чим сильніше держава, тим сильніше треба тиснути на Росію. Не навпаки. Мені здається, тоді буде швидкий результат», - сказав Зеленський.

Він також додав, що хотів би, «щоб у Китаю була принципова позиція, що базується на міжнародному праві».

Головна воєнна ціль росіян змінилася після того, як їм не вдалося взяти Харків

Як зазначив Зеленський, після невдачі у захопленні Харкова головною ціллю росіян став схід. Сьогодні для них пріоритетним є Покровський напрямок.

«Зокрема, Слов’янськ, на сьогодні Покровськ для них пріоритет. Авжеж там і Костянтинівка, авжеж вони ціляться і на Торецьк, вже є у них плани та щодо Слов’янська, але це плани. Найбільшу кількість зброї, КАБів вони зосереджують на Покровському напрямку», - розповів Зеленський.

Він зауважив, що відповіддю на цю ситуацію мають бути нові пакети військової допомоги від партнерів та посилення ППО.

«Не давати їхнім літакам бити по нас. Хоча, скажу чесно, вони вже втратили та відповідну кількість літаків, і втрачають свою протиповітряну оборону. Складно боротися з ними в небі. Це факт, їхній флот численніший, але все ж таки...» - зазначив Зеленський.