Під час брифінгу заступник офіційного представника МЗС РФ Андрій Настасьїн заявив, що Росія вживатиме заходів у разі надання Україні ракет PAC-3 для ЗРК Patriot японського виробництва, пише NHK.

Москва вживатиме заходів проти Токіо в разі передачі ним ракет для Patriot Україні

Настасьїн припустив, що японські ракети-перехоплювачі PAC-3 для ЗРК Patriot можуть потрапити до України через домовленості між Японією та США.

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"Москва буде розглядати Токіо як вороже налаштоване щодо Росії, якщо японські ракети будуть передані українській армії", – наголосив Настасьїн.

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За його словами, Москва реагуватиме "жорстко", однак він не конкретизував, які конкретні кроки може зробити Кремль.

"Росія залишає за собою право приймати найрішучіші контрзаходи, зокрема в контексті своїх двосторонніх відносин із Японією", – зауважив представник МЗС РФ.

Ракети PAC-3 є оборонною зброєю і призначені для перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет, якими російські терористичні війська щодня обстрілюють цивільну інфраструктуру і мирних мешканців в Україні.

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США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю між Росією і КНДР – що відомо

У спільній заяві спецпредставник США з питань КНДР Чон Пак, заступник міністра закордонних справ Кореї Чо Ку Рае та помічник глави МЗС Японії Намазу Хіроюкі засудили військове співробітництво між Росією і КНДР.

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Країни найрішучіше засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з поставками зброї з Північної Кореї до Росії.

За їхніми словами, підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту Владіміра Путіна до столиці Пхеньяна має "викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейського півострова".

19 червня Путін відвідав Пхеньян, внаслідок чого лідери КНДР та РФ підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.