Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало консультації з Секретаріатом Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо захисту «Херсонесу Таврійського та його хори».

Пам'ятка всесвітнього значення розташована в окупованому Севастополі, де окупанти проводять незаконне будівництво, повідомляє пресслужба МКІП.

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Росія проводить незаконні розкопки у Херсонесі Таврійському - що відомо

Під час 46 засідання Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО голова української делегації Анастасія Бондар актуалізувала тему збереження об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Херсонес Таврійський та його хора.

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Після цього розпочалися переговори з Секретаріатом КВС щодо можливих алгоритмів для внесення цього об’єкта у список Всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.

"Складність ситуації полягає в тому, що пам’ятка знаходиться на тимчасово окупованій території, доступу моніторингових місій туди немає", - йдеться у повідомленні.

Також МКІП звернулося до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Лазара Ассомо з проханням надати повну офіційну інформацію, якою володіє організація про стан збереження Херсонесу та проведення там незаконних робіт.

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Адже Україна від початку окупації Криму позбавлена доступу до пам’ятки.

В ЮНЕСКО попросили дати роз’яснення інформації, яка з’явилася у відкритих джерелах, щодо направлення Росією документів про проведення робіт на пам’ятці ЮНЕСКО на території окупованого Криму.

"Росія має понести відповідальність, згідно з міжнародним правом, як за викрадення музейних експонатів, так і за незаконні археологічні роботи, а також інші протиправні дії, що здійснюються на окупованих територіях відносно пам’яток культурної спадщини і рухомих культурних цінностей", - наголошують у МКІП.

Якої шкоди завдали російські окупанти у Херсонесі Таврійському

За даними Інституту археології і національної академії наук України, діяльність на території пам’ятки світового значення «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» призвела до знищення міста Херсонес на площі 80 215 кв. м.

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У звіті, опублікованому ІА НАНУ 21 липня, зазначається, що йдеться про пошкодження нецільовим використанням площі до 4 тис. кв. м пам’ятки, а решту території пам’ятки росіяни пошкодили негативним впливом заходів «благоустрою».

Серед незаконних дій окупантів на території Херсонесу:

- проведення незаконних археологічних розкопок працівниками Інституту історії матеріальної культури РАН і державним Ермітажем;

- так звана реконструкція та будівництво на території Херсонесу;

- активне використання Херсонесу в пропагандистських цілях, включно зі спробами представити об’єкт частиною російської культурної спадщини, що суперечить міжнародно визнаним кордонам і статусу Криму.

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За українським законодавством, усі речі, знайдені на охоронній (буферній) зоні музеїв-заповідників, мають бути передані на зберігання до його фондів.

І археологічні розкопки, і будівництво «археологічного парку» в Херсонесі, і переміщення експонатів на виставки, і речей на реставрацію до Росії – є незаконними.